publicado em 07/11/2024

BB Onça Burguer’s obteve a melhor colocação entre as hamburguerias paulistas fora da Capital no Ranking McCain Hambúrguer Perfeito (Foto: Divulgação)

O “Oscar do hambúrguer brasileiro” revelou a BB Onça Burguer’s como a hamburgueria do interior paulista mais bem classificada no Ranking McCain Hambúrguer Perfeito. Organizado pelo canal Hamburguer Perfeito, o prêmio avalia as melhores hamburguerias do Brasil desde 2009 e reconhece sabor, suculência, gestão e práticas sociais e inovadoras em um setor que hoje no País conta com mais de 5 mil empresas.

Ranqueada na 69ª colocação no nacional, é a segunda vez que a BB Onça ocupa essa posição de destaque no prêmio, à frente de todas as hamburguerias do interior paulista, o que reafirma sua excelência e a condição de ser uma das principais referências em hambúrguer no estado de São Paulo.

“Estamos imensamente felizes por mais esse reconhecimento. É uma prova de que o esforço e a dedicação do nosso time, que hoje já soma mais de 50 colaboradores, estão sendo valorizados. Queremos aproveitar esse título e convidar as pessoas a conhecerem nossa hamburgueria. Não temos dúvida de que a experiência será inesquecível”, afirma o sócio-proprietário da BB Onça, João Pedro Faria, expressando sua felicidade pela premiação.

A história da hamburgueria rio-pretense começou na garagem do casal Jane e Pedrinho, pais de Fabrícia. Juntos, os dois, João Pedro e Fabrícia, decidiram transformar elogios dos amigos pelos hambúrgueres artesanais em um negócio de sucesso. O crescimento da demanda foi tão rápido que a família precisou se mudar de Ibirá para São José do Rio Preto, ampliando suas operações durante a pandemia e criando um espaço acolhedor, decorado com inspiração na selva, incluindo uma encantadora casa na árvore.

Atualmente, os quatro sócios registram um crescimento médio anual de 70% e encerraram 2023 com um faturamento de R$ 6 milhões, produzindo cerca de 11 mil hambúrgueres por mês. Para 2024, a projeção é fechar com faturamento de R$ 8,5 milhões.

