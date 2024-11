Instituição convida toda a população para o acender de luzes no dia 29 de novembro na Cidade Universitária; decoração ficará até 6 de janeiro

publicado em 26/11/2024

No ano passado o Natal Unifev arrastou uma verdadeira multidão e neste ano não deve ser diferente (Foto: Unifev)

A Unifev está preparando o evento para marcar o início do período de festas de final de ano, o Natal Unifev – Venha Sonhar com a gente. E convida toda a comunidade para participar na sexta-feira (29), a partir das 20h, na Cidade Universitária, do acender das luzes para inaugurar a decoração de Natal com a chegada do Papai Noel.

Na oportunidade, acontecerão apresentações do Coral Unifev, Coral e Ginástica Acrobática do Colégio Unifev e Corporação Musical Zequinha de Abreu.

A diversão estará garantida por meio de diversas atrações gratuitas, como brinquedos, passeio de carreta iluminada e espaços instagramáveis, além da distribuição de algodão doce e pipoca.

Para complementar o roteiro, na praça de alimentação estarão food trucks, comercializando diversos tipos de comidas.