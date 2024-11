O vereador Emerson Pereira (PSD) está preocupado com a situação dos idosos da cidade

publicado em 08/11/2024

Emerson Pereira pediu mais ações e investimentos para os idosos em Votuporanga na última sessão da Câmara (Foto: Assessoria)

O vereador Emerson Pereira (PSD) está preocupado com a situação dos idosos da cidade. Em seu tempo de fala na tribuna da Câmara, o parlamentar disse que muitos idosos o procuraram para relatar que desejam mais lazer no município e melhores condições dos serviços já prestados ao respectivo público.

“A população idosa merece atenção e respeito, e precisamos agir para oferecer espaços dignos, que promovam bem-estar e acolhimento”, afirmou.

Emerson aproveitou o momento para explicar que consta no plano de governo do segundo mandato do prefeito Jorge Seba (PSD) uma série de ações e novos espaços que visam a inclusão e a humanização dos serviços para a terceira idade.

Entre as prioridades, ele destacou que serão reformados os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), garantindo maiores espaços de convivência.

Além disso, o Centro Social Urbano (CSU) também está na lista de ações. Ele disse que está prevista a reabertura das piscinas para aulas de hidroginástica, atividade física que promove saúde e socialização. “O CSU tem um enorme potencial para ser aproveitado e deve ser um local acolhedor para a população idosa”, disse.

A criação de um novo CDI (Centro Dia do Idoso) também é essencial, segundo Emerson, para atender a uma demanda crescente dessa faixa etária. Com a população envelhecendo, ele observa que muitas famílias precisam de locais seguros e adequados para deixar seus idosos durante o dia.

"Hoje, nossa estrutura é limitada, e lugares como o Lar São Vicente de Paulo não têm mais vagas. A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social precisa atuar para abrir novos espaços de acolhimento, atendendo essa necessidade”, destacou.