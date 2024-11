Em parceria com a montadora de veículos BYD, a agência Sicredi do Centro da cidade promove o “Dia de Negócios”

publicado em 06/11/2024

Alessandro Boska, gerente do Sicredi, e Saulo Souza, vendedor da BYD, estiveram na rádio Cidade FM para falar sobre o “Dia de Negócios” (Foto: A Cidade)

Começou anteontem e segue até sexta-feira (8) a ação “Dia de Negócios”, que é promovida pela agência Sicredi do Centro de Votuporanga em parceria com a montadora de veículos BYD e conta com exposição de veículos, teste drive e condições exclusivas para você realizar o sonho do carro novo. O evento ocorre em frente à agência, na rua São Paulo, 3.127, no Centro da cidade.

Na tarde de ontem, o gerente do Sicredi, Alessandro Boska, esteve na rádio Cidade FM 94,7 e falou sobre a ação. Ele destacou que o Sicredi apoia o desenvolvimento sustentável e oferece soluções financeiras para um futuro mais verde. “Temos um compromisso profundo com a sustentabilidade. Como instituição financeira cooperativa, estamos comprometidos com a responsabilidade socioambiental e com práticas que beneficiam tanto os associados quanto o planeta. Trabalhamos para promover uma economia mais sustentável, incentivando o uso consciente dos recursos naturais e investindo em soluções financeiras que ajudem a reduzir o impacto ambiental”, comentou.

A cooperativa tem diversas soluções financeiras voltadas para a sustentabilidade. Entre elas, o crédito para energias renováveis, que permite ao associado financiar projetos de energia solar, eólica e outras fontes limpas para residências e empresas e para o agro. Além disso, oferece financiamento para veículos elétricos e consórcios para energias renováveis. “Esses produtos ajudam nossos associados a contribuir para a preservação ambiental ao mesmo tempo em que geram economia de longo prazo”, observou.

Alessandro explicou que o financiamento para energias renováveis é uma linha de crédito destinada a quem deseja investir em sistemas de energia solar, eólica ou outras tecnologias verdes. Qualquer associado do Sicredi, seja pessoa física, jurídica ou do agro, pode solicitar esse financiamento. Ele é ideal para quem quer instalar painéis solares, por exemplo, e reduzir a conta de energia, contribuindo para o meio ambiente. “As condições são bastante acessíveis, e nossa equipe está preparada para orientar o associado a encontrar a melhor solução”, garantiu.

Para a compra de veículos

O Sicredi oferece uma linha de crédito específica para a compra de veículos. “Estamos com uma ação na frente da agência, em conjunto com BYD. Venha fazer seu teste drive e conhecer as novidades”, convidou o gerente. “Temos condições diferenciadas. Essa é uma alternativa sustentável para associados que querem reduzir a emissão de CO2 e adotar um meio de transporte mais ecológico. Esse financiamento se alinha ao nosso compromisso de promover a sustentabilidade e apoiar a transição para uma economia mais verde”, acrescentou.

O futuro