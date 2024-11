O documentário, idealizado e dirigido pelo votuporanguense Thiago Tridapalli, presta uma homenagem à trajetória da radiodifusão na cidade

publicado em 29/11/2024

Thiago Tridapalli presta uma homenagem à trajetória da radiodifusão em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Hoje, às 19h, será exibido o documentário “Radiodifusão Votuporanguense em Documento! A história!”, no Cinema Cultural localizado no Parque da Cultura. A obra é uma realização do Governo Federal, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O documentário, idealizado e dirigido pelo votuporanguense Thiago Tridapalli, presta uma homenagem à trajetória da radiodifusão na cidade, destacando os pioneiros que contribuíram para o desenvolvimento do meio. A produção aborda desde os primeiros passos das emissoras locais até os dias atuais, trazendo entrevistas com personalidades influentes e imagens de arquivo que ilustram a evolução da rádio em Votuporanga.

A direção do documentário apresenta uma abordagem sensível e informativa, capturando a essência e a importância do rádio na vida dos votuporanguenses. Além de preservar a memória histórica, o projeto busca inspirar novas gerações a valorizar e continuar a tradição da radiodifusão na região.

Além de Thiago, outros profissionais também contribuíram para o documentário: Lígia Ruiz (apresentadora) e Wesley Martin, que é responsável pela direção de áudio e edição. O projeto foi desenvolvido com recursos de acessibilidade, incluindo legendas e tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Thiago, produtor audiovisual e radialista sonoplasta, tem 31 anos e já participou de produções com artistas regionais e nacionais, atuando também como diretor de fotografia. Tridapalli ministrou workshops e palestras em instituições como o Senac de Votuporanga e adquiriu experiência profissional em locais renomados, como o estúdio Cia dos Técnicos, considerado um dos maiores do país.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, contou sobre o motivo de fazer o documentário: “eu nasci no meio da radiodifusão e vi profissionais, familiares e amigos do meio envelhecendo, alguns morrendo; mas sem nada registrado em vídeo, por exemplo. Na verdade, se você procurar sobre a história do rádio em Votuporanga, pouco está documentado e com poucos registros. Então, nós conseguimos profissionais que contaram a história do rádio local”.