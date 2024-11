Período de inscrições será do dia 5 a 25 de novembro de 2024, por meio do site oficial do festival rio-pretense

publicado em 12/11/2024

Um dos espetáculos apresentados na edição passada foi 'Era uma vez... João e Maria', da Cia. Fábrica de Sonhos (Foto: Luiz Áureo)

A Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto (SP), abre as inscrições para a 19ª edição do tradicional “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato” no dia 5 de novembro de 2024. As 12 produções teatrais selecionadas serão divulgadas no dia 3 de dezembro de 2024, nas redes sociais do festival. No ano passado, o festival rio-pretense contou com 153 espetáculos inscritos, de artistas e coletivos de 14 estados brasileiros e do Distrito Federal.A curadoria será feita pelo ator, cenógrafo, iluminador e diretor Guido Caratori, da Cia. Fábrica de Sonhos, e pelo professor, ator e diretor Eduardo Catanozi. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 25 de novembro de 2024, por meio de formulário online, no site www.festivaldejaneiro.com/.Considerado um dos maiores eventos culturais voltados à promoção e ao debate em torno do teatro feito para crianças no Brasil, a 19ª edição do festival será realizada do dia 10 a 19 de janeiro de 2025, com o objetivo de oferecer uma programação inclusiva e diversificada.Os espetáculos serão apresentados no Teatro Centro Cultural Sesi e no Espaço Cia. Fábrica de Sonhos, ambos em São José do Rio Preto. “É uma excelente oportunidade para os artistas e coletivos de todo o Brasil apresentarem os seus trabalhos e participarem de um intercâmbio de conhecimento relacionado à produção teatral para as crianças no país”, afirmou a atriz, produtora e gestora cultural, Drica Sanches, que é coordenadora do Festival.Ainda de acordo com Drica, o grande diferencial do ‘Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato’ está no acesso pleno e democrático às artes cênicas a toda a população. “Toda a programação do festival é ofertada de forma gratuita, corroborando assim para a formação de futuras plateias para o teatro e, por consequência, para a arte de modo geral”, enfatizou.A 19ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato” é uma realização da Cia. Fábrica de Sonhos e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo, com produção do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e apoio do Sesi/SP.Ampla acessibilidadeAs apresentações teatrais serão realizadas no formato presencial e contarão com interpretação em libras e audiodescrição. Já as atividades formativas serão realizadas no formato podcast presencial, com retransmissão online pelo Youtube da Cia. Fábrica de Sonhos. Essas atividades também terão interpretação em libras, visando ampla acessibilidade comunicacional e de conteúdo do produto artístico/cultural.