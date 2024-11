O médico do Sansaúde, Daniel Queiroz preparou orientações valiosas para quem começar o ano novo com um novo estilo de vida e prevenir a obesidade

publicado em 27/11/2024

O médico votuporanguense Daniel Queiroz trouxe dicas importantes para quem quer mudar de vida agora ou no ano que se aproxima (Foto: Divulgação)

Quem nunca pensou em perder aqueles quilinhos extras, mas logo se deparou com a dificuldade de manter a motivação e seguir dietas restritivas? A verdade é que o segredo para uma vida saudável não está apenas na perda de peso rápida, mas sim na conquista de hábitos sustentáveis que tragam qualidade de vida a longo prazo.

Para ajudar a alcançar esse objetivo, a reportagem ouviu Daniel Queiroz, médico do SanSaúde de Votuporanga, que compartilhou dicas preciosas para prevenir a obesidade e transformar o estilo de vida de forma saudável e duradoura.

Mude o Foco: busque saúde, não apenas peso

"Esqueça a balança!" Essa é a primeira recomendação de Dr. Daniel. Ao invés de se concentrar na obsessão por perder peso, o ideal é focar na saúde e na qualidade de vida. A perda de peso será uma consequência natural de escolhas mais saudáveis, mas o principal objetivo deve ser viver melhor. Dr. Daniel explica que é preciso pensar a longo prazo, visando um envelhecimento saudável e uma rotina que privilegie o bem-estar físico e mental.

Alimentação Saudável: um compromisso diário

A alimentação saudável precisa se tornar um hábito diário, e não uma dieta temporária. "Não se trata de fazer restrições drásticas, mas sim de escolher alimentos que alimentem seu corpo e sua mente de forma equilibrada", afirma o médico. Incluir alimentos frescos, como frutas, verduras, grãos integrais e proteínas magras, deve ser a regra do seu dia. A chave é tornar essas escolhas naturais e práticas, sem se preocupar com dietas da moda. O segredo está na moderação e no controle das porções. Pequenas mudanças no prato, mas grandes resultados para a saúde!

Mexa-se! a atividade física é essencial

Já sabemos que a atividade física é um dos maiores aliados da saúde, mas Dr. Daniel vai além: "A atividade física não só controla o peso, mas também melhora a disposição, fortalece o coração, reduz o estresse e previne doenças". E a boa notícia é que não é necessário virar um atleta de uma hora para outra. 30 minutos diários de atividade moderada, como uma caminhada, corrida leve ou até uma aula de dança, já fazem toda a diferença. Escolha o que você gosta, movimente-se e torne o exercício uma parte prazerosa da sua rotina.

Cuidando da Mente: o apoio emocional

Muitas vezes, o excesso de peso e os hábitos alimentares descontrolados estão ligados a questões emocionais. O médico alerta: "O emocional influencia diretamente nossas escolhas alimentares. Quando buscamos comida como conforto, estamos tentando preencher um vazio que não é físico, mas emocional." Por isso, é essencial buscar apoio emocional para entender e lidar com esses sentimentos. Terapias, grupos de apoio ou até conversas com amigos próximos podem ajudar a evitar que a alimentação se torne uma válvula de escape para problemas emocionais.

Metas realistas: planejamento para um futuro saudável

O Dr. Daniel destaca a importância de metas plausíveis. "Evite promessas de resultados rápidos e milagrosos. A verdadeira mudança vem com o tempo, por meio de decisões diárias e consistentes." O segredo está no planejamento de longo prazo. "A ideia não é alcançar um corpo perfeito em semanas, mas sim garantir um envelhecimento saudável e uma vida com mais energia e bem-estar." Estabeleça metas pequenas, mas alcançáveis, que você consiga cumprir no seu ritmo, sem pressão. Cada passo dado é uma vitória no caminho para uma vida mais saudável.

Transforme Sua Vida Agora!