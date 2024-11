O cantor Agnaldo Rayol, de 86 anos, faleceu nesta segunda-feira (04) em São Paulo. De acordo com a família, a causa da morte foi decorrente a uma queda em seu apartamento durante a madrugada

publicado em 04/11/2024

Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1938, Agnaldo Coniglio Rayol tinha mais de 70 anos de carreira e construiu a vida artística como cantor lírico de repertório romântico e popular (Foto: Redes sociais)

O cantor Agnaldo Rayol, de 86 anos, faleceu nesta segunda-feira (04) em São Paulo. De acordo com a família, a causa da morte foi decorrente a uma queda em seu apartamento durante a madrugada. O artista estava acompanhado de um cuidador no momento do acidente e, apesar de estar consciente, foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo a assessoria de imprensa, houve demora na chegada da ambulância. Rayol foi levado ao Hospital HSANP, no bairro de Santana, com um corte na cabeça, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.A família comunicou o falecimento em uma nota oficial enviada à imprensa:“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nesta madrugada.”Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1938, Agnaldo Coniglio Rayol tinha mais de 70 anos de carreira e construiu a vida artística como cantor lírico de repertório romântico e popular.