Desenvolvedores de games, empreendedores de moda autoral, audiovisual e outras manifestações artísticas poderão apresentar seus trabalhos no evento

publicado em 09/09/2024

A Arena Crie Games será a vitrine para desenvolvedores, produtores e estúdios de games a apresentarem seus jogos, compartilharem suas trajetórias e se conectarem com empresários, investidores e entusiastas (Foto Divulgação)

A economia criativa tem lugar garantido na Feira do Empreendedor 2024 (FE24). O Sebrae-SP vai selecionar iniciativas nesse setor para as arenas Crie Sebrae e Crie Games. É a oportunidade para dar visibilidade aos negócios em um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, que vai ocorrer de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo.A Arena Crie Sebrae vai abrigar ativações culturais e artísticas que evidenciem o potencial dos negócios criativos. Serão selecionadas propostas de desfile de moda autoral, curtas-metragens ou videoclipes, apresentações culturais, entre outras manifestações artísticas que estejam em sintonia com o tema da FE24: “criando conexões”.A Arena Crie Games será a vitrine para desenvolvedores, produtores e estúdios de games a apresentarem seus jogos, compartilharem suas trajetórias e se conectarem com empresários, investidores e entusiastas. Além disso, os visitantes da FE24 poderão jogar o game desenvolvido em campeonatos realizados durante os quatro dias de evento.Os interessados em enviar suas propostas para a Arena Crie Sebrae podem conhecer o edital e se inscrever em https://forms.office.com/r/BLRr84yzyn.O edital da Arena Crie Games e o formulário de inscrição estão em https://forms.office.com/r/HFAhXszLLp.O prazo para as inscrições vai até 18 de setembro e os selecionados serão divulgados no dia 24.A inscrição não garante a participação no evento, já que as propostas serão submetidas a um processo seletivo conforme os critérios estabelecidos nos editais.SERVIÇOFeira do Empreendedor 2024Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20hLocal: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São PauloInformações e inscrições para visitantes: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/Entrada gratuita