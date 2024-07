O Festival Literário de Votuporanga já se tornou uma tradição na região e ano após ano tem buscado apresentar nomes de peso ligados à cultura popular brasileira

publicado em 03/07/2024

Sucesso de público em 2023, edição deste ano do Festival Literário será oficialmente lançada amanhã no Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Os organizadores do Fliv (Festival Literário de Votuporanga) irão anunciar nesta quinta-feira (4), a programação oficial da 14ª edição do evento. A cerimônia de lançamento será realizada às 9h, no Cine Cultural (Parque da Cultura), e evento deve contar com atrações locais, como já se tornou uma tradição em busca de valorização dos artistas da região, além grandes nomes da música nacional.

O Festival Literário de Votuporanga já se tornou uma tradição na região e ano após ano tem buscado apresentar nomes de peso ligados à cultura popular brasileira. No ano passado, por exemplo, o evento contou com um grande show de “Os Paralamas do Sucesso” que, segundo a organização, reuniu mais de 15 mil pessoas no Parque da Cultura.

Já passaram pelos palcos do Fliv também nomes como Maria Rita, Margareth Menezes, Zeca Baleiro, Inezita Barroso, dentre outros. Para este ano, porém, a grade de shows ainda é guardada em segredo. Ninguém da Prefeitura toca no assunto com o objetivo de proporcionar um efeito surpresa na hora do lançamento.

O festival será realizado de 4 a 11 de agosto, proporcionando oito dias de imersão na literatura, artes e cultura para toda a comunidade.

A cada edição, o Fliv traz consigo uma nova temática que norteia toda a programação literária e visual do evento. A escolha do tema é feita de forma colaborativa pela equipe de produção, comunicação e curadoria, buscando abordar questões relevantes para a comunidade e enriquecer o diálogo sobre literatura.

Durante o evento de lançamento, serão revelados o tema deste ano, o escritor homenageado, os curadores e a atração musical do show de abertura. A programação completa do Fliv 2024 será anunciada em breve.

O Fliv

Desde 2011, o Fliv mantém firme sua missão de fazer com que a cidade e região vivenciem o poder transformador da leitura por meio de uma diversidade de atividades como bate-papo com escritores, contação de histórias, oficinas e cursos, espetáculos de teatro, dança e música.