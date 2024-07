A conferência aconteceu em Boituva e foi marcado por trocas de experiências com os principais nomes do setor de detalhamento automotivo

publicado em 09/07/2024

Márcio Ferreira ao lado de referencias quando se trata de estética automotiva, adquirindo e trocando experiências. (Foto: Arquivo pessoal)

Estagiária sob supervisão

A MF Premium Estética Automotiva representou a cidade de Votuporanga no Detailer Fest Brasil, um dos maiores eventos da América Latina do setor automotivo. Márcio Ferreira, proprietário da empresa, esteve próximo dos nomes do setor de detalhamento automotivo, em Boituva, nos dias 27 a 30 de junho.

O evento, que acontece anualmente, reúne especialistas e empresas do setor para compartilhar conhecimentos, técnicas avançadas, e novidades da indústria de detalhamento automotivo, oferece aos participantes palestras com especialistas além de demonstrações de produtos e equipamentos.

Como destaque Márcio, o Detailer Fest Brasil é uma oportunidade única de aprender com os melhores do ramo. “O evento é realizado uma vez por ano e a MF Premium Estética Automotiva marca presença, revendo professores e amigos, fazendo parceria e trazendo novidades exclusivas para a cidade”, contou Márcio.

Com produtos de qualidade e técnicas avançadas, a empresa se firma como referência não apenas em Votuporanga, mas em toda a região. “Tive experiência com vários produtos novos lançamentos na área do detalhamento automotivo, assim com facilidade de aplicação e deixando um resumo incrível,” explicou o empreendedor.

Para ele o que vale conquistar a fidelidade de uma clientela que valoriza o acabamento impecável e a proteção duradoura de seus automóveis. “Com novos produtos temos uma proteção maior para o verniz automotivo, os clientes recebem uma vistoria do verniz, montamos um processo de polimento conforme a dureza do verniz referente ao fabricante”, completou.

O proprietário sempre busca se atualizar na sua área e tem até um certificado do curso internacional Fidtail, da Federação Internacional de Detailer Automotivo. Neste curso, ele se destacou não apenas por representar sua empresa, mas por absorver novas técnicas e tendências que implementa com exclusividade nos veículos de seus clientes, como polimentos e verificações.

Thábata Waideman