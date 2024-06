Colisão frontal entre moto e um micro-ônibus tirou a vida de uma mulher de apenas 36 anos

publicado em 03/06/2024

Legenda: O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou presa na fuselagem do micro-ônibus; Geovana teve morte instantânea (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFoi identificada há pouco a vítima do acidente registrado na manhã desta segunda-feira (3) envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Magda e uma motocicleta, na rodovia Péricles Bellini, nas proximidades com o trevo da Euclides da Cunha. Trata-se de Geovana Alves Pereira, de 36 anos de idade.Geovana, conforme apurado, seguia pela via, no sentido Votuporanga/Cardoso, quando, por motivos a serem esclarecidos pelas investigações, perdeu o controle de sua moto, uma Honda/CG de cor vermelha, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus, que trazia trabalhadores de Magda para o município e vinha no sentido oposto.Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída e entrou na fuselagem do coletivo, sendo necessário o uso de um guincho do DER (Departamento de Estradas e Rodagens), para retira-la. A batida foi tão forte que o capacete da vítima se despedaçou e parte dele foi parar a cerca de 30 metros do local do acidente.Unidades de resgate chegaram a ser acionadas, mas no local ficou constatado que a mulher teve morte instantânea. A Polícia Rodoviária então montou uma pequena operação para conter o tráfego de veículos pela rodovia enquanto a Polícia Técnico-Científica fazia a perícia no local para apontar as possíveis causas do acidente.Geovana no bairro Pacaembu, deixa filha Rafaela, os pais Aldemia Alves e Airton Sebastião Ferreira e as irmãs Juliana, Jaqueline e Janaina. A família aguarda a liberação do corpo pelo IML (Instituto Médico Legal) para poder agendar os horários de velório e sepultamento.