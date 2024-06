Assim será o dia 23 de junho, quando a Comunidade Pater Noster realiza a segunda edição da “Queima do Alho”

publicado em 08/06/2024

Neste mês a Comunidade Pater Noster realiza a segunda edição da “Queima do Alho” (Foto: Comunidade Pater Noster)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Se divertir, apreciar um bom cardápio e ao mesmo tempo ajudar uma entidade que realiza um trabalho de assistência social em Votuporanga. Assim será o dia 23 de junho (domingo), quando a Comunidade Pater Noster realiza a segunda edição da “Queima do Alho”.

O evento está marcado para as 11h30, no Rotary 8 de Agosto – Pampa Vile. “O dinheiro arrecadado será para manter o projeto. Nossa Comunidade conta com doações e venda de pães. Hoje atendemos 70 crianças semanalmente com pão e leite, sendo mais de 600 litros de leite mensais e mais de 300 pães, além de atividades para o desenvolvimento lúdico, educacional e emocional voltados a crianças e suas famílias”, explicou Elaine Medalha, presidente da entidade, à reportagem do jornal A Cidade.

A “Queima do Almo” conta com todo cardápio tropeiro: caldo e petiscos, além de salada verde, arroz carreteiro, feijão tropeiro, paçoca de carne seca e carne frita no arado. Bebidas serão comercializadas à parte. Para animar a festa, três shows: Pedro e Jeniffer (de Votuporanga), Gabriel e Santiago (de Birigui) e Débora Defina (de São José do Rio Preto).

Para a realização, a Comunidade conta com o apoio de 48 patrocinadores e 12 apoiadores, além de doações de ingredientes e também em dinheiro. “Estamos com excelentes expectativas para a realização desta segunda edição, então contamos com a participação de todos, que poderão se divertir e ao mesmo tempo ajudar uma causa nobre”, destacou Elaine.

O convite individual custa R$ 80. Crianças com até 10 anos não pagam. O ingresso pode ser adquirido com os voluntários da Pater Noster, direto na sede da Comunidade Pater (rua Maranhão, 2.733) e no Restaurante Alho e Sal. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas nos telefones (17) 98225 – 3664 e (17) 99757 – 7699.

A Comunidade Pater Noster, que significa Pão Nosso em latim, nasceu em Votuporanga de uma “inspiração divina”, que revelou a um grupo de pessoas a necessidade de ofertar o “pão sagrado e nutritivo” para crianças da cidade. Além do pão, as famílias beneficiadas recebem leite e a palavra de Deus, alimento que, segundo a Comunidade, edifica, cura e salva os seres humanos.