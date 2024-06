Ataíde Cucarola, presidente da instituição contou com a ajuda e apoio de toda a sua diretoria e voluntários que não mediram esforços para a realização desta noite fantástica e beneficente que agradou a todos os presentes

publicado em 11/06/2024

Comunidade Nova Vida realiza com sucesso seu 2º Jantar Dançante Beneficente

No universo da generosidade e da solidariedade, há nomes que brilham com intensidade em nossa cidade, e no dia 01 de junho, Ataíde Cucarola e sua esposa Marilaine, protagonizaram todo esse brilho ao serem os responsáveis pela organização impecável do 2º Jantar Dançante em prol da Comunidade Nova Vida. Ataíde Cucarola, presidente da instituição contou com a ajuda e apoio de toda a sua diretoria e voluntários que não mediram esforços para a realização desta noite fantástica e beneficente que agradou a todos os presentes.



Houve também a participação de várias empresas e entidades da cidade que contribuíram e muito para a realização desse evento. Desde o momento em que os convidados adentraram o local até o último acorde da noite, cada detalhe refletia o cuidado e a atenção dos anfitriões. A atmosfera envolvente, permeada por sorrisos e conversas animadas, criou o cenário perfeito para uma noite de solidariedade e diversão.



A pista de dança esteve repleta do início ao fim, e os convidados dançaram embalados pelo som alegre e contagiante da dupla musical Ney e Grazi, que merece aplausos pela performance excepcional, apresentando um repertório especial que encantou a todos os presentes. Além da atmosfera festiva, não podemos esquecer o propósito nobre que guiou este evento: arrecadar recursos para a Comunidade Nova Vida. Graças à generosidade e ao compromisso de de todos os envolvidos, foi possível contribuir significativamente para essa causa tão importante. Parabéns Ataíde e Marilaine e a todos os envolvidos nessa nobre causa. Seu exemplo inspirador nos lembra do poder transformador que reside na união e na dedicação ao bem comum.

A comunidade agradece as empresas abaixo relacionadas, pelo apoio e patrocínio em prol a está nobre causa. A todos vocês o nosso muito obrigado!!!

Pakmóvel

Metalaço

Thiago Dias - Consultor Imobiliário

Eletro Votu

Soberana

Paulinho Acessórios

Unifev

Super Mercado D. Nena

Escritório Skala

O Carretel

Converd

HSA

Restaurante Garfus

Marão Seguros

Astra Turismo

Escritório Eldorado

Walmir Pneus

Nutrial Pet Center

Ciafer

Renata Tavares

Pântano Seguros

Escritório Mercúrio

Farmacia Ultra Popular