Iniciativa foi desenvolvida pelos alunos do 5º período do curso de Administração, na disciplina de Marketing

publicado em 06/06/2024

Feira de Quitutes da Faculdade Futura foi um sucesso e agradou toda a comunidade acadêmica (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Em uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo e de preparação de seus alunos para os desafios do mercado de trabalho, a Faculdade Futura promoveu no último mês de maio a “1ª Feira de Quitutes”. A ação desenvolvida pelos alunos do 5º período do curso de Administração, na disciplina de Marketing, foi muito bem recebida pela comunidade acadêmica.

Sob a orientação da professora Suéllen Danúbia da Silva, os alunos foram incentivados a criar empresas fictícias, desenvolver suas próprias logomarcas, planos de marketing, pesquisa de mercado e desenvolvimento de produto.

“O principal desafio era inserir o produto no mercado, mesmo que dentro da comunidade acadêmica da instituição. Para isso, eles precisaram planejar custos, divulgar, verificar os métodos de pagamentos e encomendas dos produtos. Estamos em um momento de superações e os alunos conseguiram corresponder às expectativas da atividade proposta”, destacou a professora.

O resultado surpreendeu não apenas do ponto de vista acadêmico, como também pelo resultado efetivo, já que todos os produtos criados se esgotaram.

“A ideia foi despertar o conhecimento teórico, para que os alunos pudessem saber o que é pesquisar, planejar e desenvolver um produto, através da prática. A atividade proposta foi para estimular nos acadêmicos noções de empreendedorismo. Alguns estão empregados, mas no futuro podem, por necessidade ou vontade, optar por ter uma renda extra com seu próprio negócio”, completou Suéllen.

O sucesso foi tanto que já há um projeto para dar continuidade na feira e para que outros produtos possam ser agregados, de forma que cada grupo de aluno possa desenvolver de acordo com suas pesquisas e planejamento de mercado.

Desafios

Se para a comunidade acadêmica e para a professora a Feira Quitutes já agradou, para os alunos, então, foi ainda melhor. De acordo com Mateus Belini Barbosa, todos os alunos saíram engrandecidos da atividade e com uma nova visão de organização e planejamento, algo essencial para o mercado de trabalho ou para quem quer empreender.

“Foi uma experiência nova, onde vimos uma empresa nascer, montando as estratégias para venda e anúncios dos produtos até a parte prática na fabricação. Pudemos experimentar um pouco de como é o cotidiano de um empreendedor. Procuramos dar o nosso melhor em todas as etapas para chegarmos num resultado satisfatório, e chegamos, pois tudo que fizemos foi vendido. Outro ponto que vale a pena ser citado, foram os feedback 's positivos”, pontuou o aluno.

Já Ariane Nogueira, também aluna do 5º período, pontua que atividades como essas os preparam para mercado lá fora, além de despertar o interesse de realmente colocar em funcionamento a empresa fictícia que criaram.

“Nosso principal desafio foi escolher um produto que pudesse agradar a todos os paladares, e calcular todos os custos para abertura da empresa fictícia. Colocar em prática essa atividade foi de suma importância para nossa vida acadêmica, pois tiramos do papel todos os ensinamentos teóricos passados em sala de aula”, frisou.

Empreendedorismo

Os elogios sobre a atividade, no entanto, não se restringiram às paredes da Faculdade Futura. Em entrevista ao A Cidade, Kleber Guerche, consultor de negócios do Sebrae, afirmou que Votuporanga só tem a ganhar com esse tipo de iniciativa.

“Hoje em dia, muitos dos empreendedores saem para o mercado por necessidade, ou porque perderam o emprego ou para fazer uma renda extra e acabam encontrando dificuldades por não estarem preparados para empreender. Quando encontramos iniciativas como essas temos que reconhecer a sua importância, pois ela fomenta o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, prepara estes alunos para empreender na prática, com planejamento e organização. Isso pode fazer a diferença no nosso mercado competitivo no futuro”, concluiu.