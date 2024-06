Acadêmicos do curso de Pedagogia aprenderam na prática, importantes aspectos para a educação de crianças com o desenvolvimento atípico

Acadêmicos do curso de Pedagogia aprenderam na prática, importantes aspectos para a educação de crianças com o desenvolvimento atípico (Foto: Divulgação)

Com o intuito de desenvolver as habilidades dos alunos do curso de Pedagogia e prepará-los ainda mais para o dia a dia da educação, a Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni desenvolveu o projeto “Criando brinquedos para crianças com o desenvolvimento atípico”. Na iniciativa, os futuros pedagogos aprenderam a adaptar práticas pedagógicas mais acessíveis no espaço escolar para estimular crianças e adolescentes.

O projeto foi trabalhado na disciplina de Psicologia da Educação e do Desenvolvimento, onde foram abordadas várias práticas sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, que podem contribuir para o crescimento delas dentro dos espaços escolares. Também foram estudadas diversas práticas pedagógicas. “Foram abordados alguns casos de crianças com dificuldades de aprendizado por conta do transtorno do desenvolvimento atípico, então, desenvolvemos brinquedos, que foram apresentados pelos alunos”, explicou Tiago Moreno, professor e Gestor de Políticas Acadêmicas da Faculdade Futura.

A inciativa foi realmente muito proveitosa, já que os alunos gostaram muito de se envolver com os casos analisados, de confeccionar o brinquedo para determinada criança e também de desenvolver os manuais para os brinquedos. “Tudo foi muito produtivo e enriquecedor, porque os alunos conseguiram de fato colocar em prática todo o conteúdo da disciplina. Atividades práticas como esta, aguçam a criatividade dos alunos e também a consciência ecológica, já que a grande maioria dos materiais utilizados são recicláveis, então, foi muito bom”, destacou o gestor.

Acadêmicos

Os acadêmicos que participaram do projeto ficaram muitos satisfeitos, como é o caso de Manuela Rodrigues Alves, do 5º período. “Me sinto realizada em participar deste projeto que oferece soluções para incluir alunos com desenvolvimento atípico e ajuda-os a desenvolver suas potencialidades. O papel do professor é garantir a aprendizagem de todos os alunos, implementando adaptações necessárias para superar dificuldades individuais. Além disso, o uso de brinquedos pedagógicos estimula a curiosidade, imaginação e a atenção dos alunos, o que torna o aprendizado eficaz e o mais gostoso, usando o lúdico”, declarou.

Gabriely Vitória Santos Venâncio, do 5º período, também ficou muito contente em participar da iniciativa. “Foi uma experiência transformadora. Acredito que o aprendizado através do brincar é um direito fundamental para todas as crianças, independentemente de suas

habilidades. O projeto proporcionou momentos de alegria, aprendizado e desenvolvimento, ensinando o verdadeiro significado da empatia e da colaboração. Sou grata por ter participado dessa iniciativa e por ter contribuído para a construção de um futuro mais inclusivo e acessível para todos”, frisou.

