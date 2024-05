Novo recurso complementa o programa que já recapeou mais de 1 mil quarteirões; até o fim do ano mais de 42% das ruas serão recuperadas

publicado em 10/05/2024

Ao lado da primeira-dama Rose Seba, Jorge Seba assinou o convênio de R$ 5 milhões com o governador Tarcísio de Freitas (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) assinou na tarde desta quinta-feira (9), mais um convênio com o Governo do Estado de São Paulo para dar prosseguimento ao programa “Asfalto Novo”, que já recapeou mais de 1 mil quarteirões nos quatro cantos de Votuporanga. Com o apoio do deputado Carlão Pignatari (PSDB), o município conquistou mais R$ 5 milhões em recursos e a estimativa é de que, com esses recursos, até o fim do ano mais de 42% das ruas da cidade sejam recuperadas.

O convênio para liberação do recurso entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Jorge Seba, durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

"Esse é o maior programa de recapeamento da história de Votuporanga. Agradeço ao deputado Carlão que intermediou por mais esse recurso e ao governador Tarcísio de Freitas pelo olhar para Votuporanga. Com isso, daremos andamento na recuperação das ruas da nossa cidade, garantindo mais mobilidade e segurança no trânsito. Trabalho que se complementa com os investimentos realizadas em outras áreas da nossa cidade", comemorou o prefeito Jorge Seba.

Quem também comemorou foi o deputado Carlão, que destacou que, com esses recursos, será possível ampliar as obras para outras regiões da cidade.

“Esse é mais um dia de comemoração para Votuporanga. Estamos realizando a maior obra de recapeamento asfáltico da história de Votuporanga. Fico feliz e agradecido em ajudar com mais essa conquista aos votuporanguenses. “Esse é um pedido que eu e o prefeito Jorge Seba apresentamos no final de 2023 e que foi prontamente atendido”, completou o parlamentar.

Carlão agradeceu também ao governador Tarcísio de Freitas por atender as demandas de Votuporanga. “Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário Gilberto Kassab, e a todas equipes do governo por nos atender em mais essa demanda. Essa obra é de fundamental importância para a nossa cidade, melhorando a vida das pessoas. Parabéns a você também, Jorge, e toda a equipe da prefeitura. Podem ter certeza, o governador sempre nos atenderá com pedidos justos e necessários para Votuporanga”, concluiu Carlão.

Outros municípios do interior paulista também firmaram convênios com o governo estadual para investimentos em estrutura. Durante o evento, também foram anunciadas as primeiras emendas para a área da saúde, para aquisição de máquinas e equipamentos, ou obras. Até o final do semestre, a expectativa é de que todos os recursos envolvendo a indicação dos parlamentares sejam liberados.