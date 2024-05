O lateral-direito é um dos atletas que permanece no time até o fim de 2025 e tem altas expectativas para o calendário do segundo semestre

publicado em 14/05/2024

Vinicius Baracioli, cujo contrato era válido até o final do estadual, renovou seu vínculo até o fim de 2025 (Foto: Pedro Zacchi)

Fernanda Cipriano

Vinicius Baracioli, peça fundamental na conquista do acesso do CAV à Série A2 do Campeonato Paulista e do título da Série A3, garantiu sua permanência no clube paulista para as próximas competições. O lateral direito, cujo contrato era válido até o final do estadual, renovou seu vínculo até o fim de 2025.

O atleta disse que considerou todo o potencial que o clube Alvinegro tem para crescer como sua escolha para permanecer em Votuporanga.

“O que me fez permanecer aqui foi o fato de ser um clube que merece crescer. Estou tendo a oportunidade de crescer junto com o Votuporanguense, depois da lesão. E esse foi o clube que me abriu as portas, que me deu a oportunidade de jogar. É uma felicidade enorme”, afirmou Vinicius.

Nesta temporada, o Votuporanguense disputará a Copa Paulista, com data definida para iniciar. Para esse torneio, Vinícius e sua equipe têm objetivos claros. A diretoria do clube deseja que o jogador também dispute a Série A2 no próximo ano.

“Para essas próximas competições já temos um objetivo traçado. Dentro da Copa Paulista, a gente quer colocar o Votuporanguense no cenário nacional e essa é a nossa meta e se Deus quiser, a gente vai atingi-la. Dentro da competição, a gente vai trabalhar também para conquistar o acesso para o Paulistão. Sei que dentro dessa disputa que vamos entrar, vamos chegar forte também para pensar em título. Acredito que com a força do grupo que está ficando e do pessoal, vai dar certo”, destacou.

Sem tempo a perder, Vinícius vê, com a renovação do contrato, a oportunidade de dar o máximo pelo clube e sua equipe. Diante desse cenário, o lateral direito já está focado na preparação para o próximo desafio, marcado para o próximo mês.

"A preparação não para. Vamos focar nos três pontos, para começar com uma vitória e dar sequência no trabalho positivo que a gente vem fazendo. O pensamento é esse e vamos seguir o trabalho que a gente vem fazendo, focado nos três pontos", afirmou.