publicado em 10/05/2024

Valdecir Lio solicitou que a Prefeitura disponibilize internet gratuita para a população que utiliza o terminal rodoviário (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O vereador Valdecir Lio (MDB) fez uma indicação à Prefeitura de Votuporanga reivindicando a implantação de sistema de internet sem fio (Wi-Fi) gratuita, no terminal de passageiro “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida”. A iniciativa, segundo o autor, busca para atender a população votuporanguense e turistas que visitam a cidade.

No pedido, o vereador expôs uma série de razões para que o espaço público possa oferecer internet gratuita à população. Lio, que trabalha no terminal, afirma que muitas pessoas usam o tempo de espera na rodoviária para realizar tarefas on-line, como verificar e-mails, fazer compras ou planejar a próxima etapa da viagem.

“As vezes a pessoa precisa falar com a família, ou resolver algum problema com a passagem que comprou pela internet e sofre por estar sem dados móveis ou a internet estar ruim. Muita gente nos procura lá para pedir a senha do Wi-Fi, então seria importante disponibilizar o sinal para todos”, disse o vereador.