As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 07 de junho

publicado em 14/05/2024

Programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferece qualificação, mentoria e facilita acesso à linha de microcrédito (Foto: Governo do estado)

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abre nesta terã-feira (14), inscrições para 555 vagas em cursos gratuitos do Qualifica SP - Empreenda. A iniciativa capacita micro e pequenos empreendedores oferecendo mentoria e acesso à linha de microcrédito do Banco do Povo para alavancarem o próprio negócio. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 07 de junho.

Do total, 390 vagas são para cursos remotos, disponíveis para todo o estado, e 165 vagas presenciais nos municípios de Franca, Guariba e Ribeirão Preto, escolhidos após análise das demandas de mercado das regiões administrativas do estado de São Paulo.

André Costa, 52, empreendedor do setor cultural e morador de Ribeirão Preto, foi aluno da primeira turma. "O curso do Qualifica SP fortaleceu a minha percepção e visão global, necessárias para ter um negócio próprio, então essa aquisição de conhecimento proporcionou uma continuidade para aprimorar aquilo que a gente já desenvolve enquanto empreendedor”, conta.

Também participante do programa, Larissa Tonelli, 36, de Ribeirão Preto, tem um negócio de produção de eventos. Após concluir o curso do Qualifica Empreenda, conseguiu tornar realidade o sonho de empreender. “Eu comecei o curso para saber como tirar as minhas ideias do papel e terminei sabendo o meu objetivo de forma mais clara, tendo o conhecimento de como me organizar de uma forma mais estratégica. O curso foi excelente, eu recomendo”, finaliza.

Todos os cursos são da área de gestão e negócios e realizados em parceria com o Sebrae, Aliança Empreendedora, Besouro e Worklover. São quatro opções: “Rumo ao topo - da gestão ao lucro”; “Alta performance do seu negócio”; “Desvendando o crédito + Aprenda a fazer o plano de negócios”; e “Sebrae Delas” - exclusivo para mulheres. A carga horária varia de 7h a 30h.

Com as mentorias, os participantes constroem o planejamento financeiro e o plano de negócios. Isso permitirá que eles estejam preparados para requerer assistência financeira junto ao Banco do Povo, programa do Governo do Estado de SP que oferece linhas de crédito com condições especiais para empreender.

Podem participar empreendedores do estado de São Paulo, de 18 anos ou mais, que tenham um negócio formal ou informal há no mínimo três meses. As aulas têm previsão de início no mês de junho.

