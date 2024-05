O anúncio foi realizado durante uma reunião na sede do PT, na rua Minas Gerais, com a presença de lideranças da sigla e de outros partidos da base aliada

publicado em 10/05/2024

Guilherme Berarano, presidente do PT local, Bruno Arena e João Alfredo, o popular Fefeu, durante indicação do PV (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O PV (Partido Verde) indicou na noite desta quarta-feira (8), o seu presidente, João Alfredo Leite Miranda Botelho, mais conhecido como “Fefeu”, como o pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Arena (PT). O anúncio foi realizado durante uma reunião na sede do PT, na rua Minas Gerais, com a presença de lideranças da sigla e de outros partidos da base aliada.

A indicação do PV, no entanto, não formaliza ainda a composição da esquerda na disputa eleitoral de outubro deste ano. PCdoB, Psol, REDE e PDT também devem indicar nomes em suas fileiras e a escolha de quem estará ao lado de Bruno no palanque deverá ser feita por meio de uma votação entre os representantes do grupo político.

“Nós não queremos partidos figurantes e sim que se envolvam na nossa bandeira, que ajudem a indicar ideias e também pessoas, como fez o PV agora. Aqui o nome do vice não será definido por quem tem mais poder dentro do grupo, mas sim por uma votação democrática entre todos os partidos envolvidos”, disse o presidente do diretório municipal do PT, Guilherme Beraramo Gasques durante o evento.

João Alfredo Miranda é economista e bancário aposentado. Ele é filho do saudoso médico João Carlos Botelho de Miranda, que dá nome ao Consultório Municipal do Jardim Carobeiras, e neto de um dos pioneiros de Votuporanga, João Gonçalves Leite. Sua indicação se deu por iniciativa dos demais membros do PV, que enxergaram nele a capacidade de somar à candidatura de Bruno Arena e defender as bandeiras do partido.

“No PV nós sempre trabalhamos de forma democrática e em uma votação interna os membros do partido indicaram o meu nome para oferecer uma alternativa para uma possível participação na chapa. É uma forma de mostrar que o PV está aqui para ajudar e a definição será feita em conjunto, durante as convenções partidárias”, afirmou Fefeu.