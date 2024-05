O Mercado do Éder foi inaugurado em grande estilo, com a presença de autoridades da cidade, membros da comunidade e muitas promoções

publicado em 28/05/2024

No último sábado (25) Votuporanga ganhou uma nova opção em compras, localizada no bairro Pacaembu. O Mercado do Éder foi inaugurado em grande estilo, com a presença de autoridades da cidade, membros da comunidade e muitas promoções.

O evento de inauguração foi marcado por um clima de celebração, onde os visitantes puderam aproveitar descontos exclusivos, participar de sorteios especiais, e é claro, saborear uma farta mesa de café da manhã com produtos produzidos pela padaria do estabelecimento.

Sob o comando de Éder Moncegatti dos Santos, o mercado traz o diferencial e a praticidade que o bairro Pacaembu precisava, atendendo também a toda Votuporanga. Com uma abordagem voltada para a comunidade, o Mercado do Éder oferece uma variedade de produtos frescos e de qualidade, aliados a um atendimento personalizado.

A gestão da unidade é uma verdadeira parceria familiar, onde todos se unem para garantir o sucesso e a satisfação dos clientes. Além do Mercado do Éder, a família possui outros dois comércios no ramo de alimentação e bebidas na cidade, empregando em média, 40 funcionários ao todo.

O Mercado conta com a colaboração integral da família de Éder para garantir o bom funcionamento e o atendimento de excelência. Ao lado do proprietário, estão sua esposa, Camila Graziela Morialli; os filhos, Ítalo Gabriel Morialli dos Santos e Mariana Morialli dos Santos; o genro, Murilo Peruchi Baldoino; e a nora, Kawany Guedes Rodrigues. A união e dedicação da família são evidentes em cada detalhe do ponto comercial, desde a organização das prateleiras até o atendimento caloroso.

Durante a inauguração, os clientes elogiaram a variedade de produtos e as ofertas especiais, destacando a importância de ter um comércio tão completo e bem administrado no bairro.

Com esta inauguração, o bairro Pacaembu e a cidade de Votuporanga ganham não apenas um novo mercado, mas um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade, onde a qualidade e o bom atendimento são prioridade. A família Moncegatti dos Santos convida a todos para conhecerem o novo mercado e aproveitarem as ofertas especiais de inauguração.

Os endereços dos estabelecimentos da família do Éder Moncegatti são:

Mercado Conveniência do Éder: Rua Manoel Martins Hernandes, 2400.

Distribuidora de Bebidas do Éder: Rua Manoel Martins Hernandes, 2376.