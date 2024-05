O tema da palestra de hoje é “A gestão na sala de aula: construindo caminhos para uma aprendizagem significativa”

publicado em 28/05/2024

Direção e professores da Faculdade Futura participaram da abertura da Jornada Pedagógica (Foto: Futura)

Daniel Marques

Como diria Paulo Freire: “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. Pensando assim e com o objetivo de proporcionar aos alunos a chance de refletir criticamente sobre teorias, práticas e desafios contemporâneos da educação, a Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni realiza sua VI Jornada Pedagógica. O tema deste ano é “Desafios para a docência na contemporaneidade”. A diversificada programação começou ontem e segue até amanhã, com palestras no Sebrae de Votuporanga, sempre a partir das 19h.

Tiago Moreno, gestor de políticas acadêmicas da Faculdade Futura, destaca que a Jornada Pedagógica já é uma tradição da Futura. “Nosso intuito é sempre trazer temas inovadores. Nosso papel institucional é acompanhar as novidades na profissão de pedagogo, que é uma função importantíssima, então estamos atentos no desenvolvimento da educação para seguirmos formando ótimos profissionais”, ressaltou.

A coordenadora do curso de pedagogia da Futura, Elimeire de Oliveira, revelou que o tema desta Jornada, “Os desafios para a docência na contemporaneidade”, surgiu da constatação dos inúmeros desafios que se apresentam atualmente no cotidiano da sala de aula. “Temos a ciência de que precisamos atender a todos de forma indistinta e equitativa, de modo que todos possam aprender com qualidade. E isso demanda compreender os diferentes sujeitos em sala de aula e suas necessidades individuais. Precisamos refletir sobre como podemos transformar e adaptar nossas práticas pedagógicas para atender melhor às necessidades dos nossos alunos”, explicou.

Nas palestras, acrescentou a coordenadora, são abordados justamente alguns assuntos como inclusão com foco no Transtorno do Espectro Autista, gestão de sala de aula para uma aprendizagem significativa, documentação da aprendizagem e Inteligência Artificial a serviço da educação. “São assuntos atuais, desafiadores e que precisam ter a devida atenção, tanto na formação inicial, que é o caso dos nossos alunos, como na formação em serviço”, apontou. O Sebrae de Votuporanga fica na avenida Doutor Wilson de Souza Foz, 5.137, no bairro Sam Remo.

Primeira noite

A palestrante da noite de ontem foi Ana Claudia Picolini, que é graduada em Comunicação Social e Administração; especialista em Linguística e Produção Textual; pós-graduanda em Autismo e Educação Especial e Inclusiva; mestra em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos pela Universidade Federal de São Carlos; e Idealizadora do Getea (Grupo de Estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista). O tema da palestra foi “Professor e seu papel primordial na Educação Inclusiva”.

A professora tratou sobre a relevância do professor como peça fundamental na inclusão escolar, especialmente por direcionar o processo pedagógico, ao desenvolver caminhos de aprendizagem do aluno com autismo. “Foi uma oportunidade essencial de termos diálogos de tamanha importância sobre a inclusão escolar, com alunos em formação na pedagogia, que serão nossos futuros professores”, contou.

Segunda noite

O tema da palestra de hoje, que será ministrada por Patrícia Dosse, é “A gestão na sala de aula: construindo caminhos para uma aprendizagem significativa”. A ideia dela é mostrar a importância de mapear a sala de aula e conhecer cada criança, cada habilidade que cada uma tem, o que ela já conhece, o que ela tem de conhecimento. “Quando eu falo sobre aprendizagem significativa, é dar sentido aquilo que a gente está ensinando, porque muitas vezes a gente participa daquela aprendizagem mecânica, em que o professor despeja para os alunos várias informações; eles vão para casa, e não sabem onde vão usar essas informações, então só decoram para tirar nota na prova. Já a aprendizagem significativa é o contrário disso, na verdade a gente mostra o sentido daquilo que ele está aprendendo, então a criança, na hora que ela aprende ali, a gente mostra para ela onde ela aplica aquilo no dia a dia, e a gente constrói juntos o conhecimento. Vou mostrar também estratégias para trabalhar com as crianças dentro da sala de aula e contextualizar os conteúdos da escola”, explicou.

Programação

Hoje – 19h

Patrícia Dosse

Tema: “A gestão na sala de aula: construindo caminhos para uma aprendizagem significativa”.

Patrícia é graduada em Licenciatura Plena Educação Física; graduada em Pedagogia; especialista em Educação Física Escolar; pós-graduanda em Ludopedagogia; vencedora do Prêmio Professor Inovador na Expo Educare 2024; ganhou Prêmio Destaque – Melhor Coordenador do Programa Segundo Tempo na cidade de São José do Rio Preto (2008).

Amanhã – 19h

Patrícia Ribeiro

Tema: “O processo documental como acompanhamento das aprendizagens das crianças na Educação Infantil”.

Patrícia é mestre em Ensino e Processos Formativos; graduada em Pedagogia; especialista em Educação Infantil; coordenadora Pedagógica na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto.

Amanhã – 20h45

Leandro Ferreira de Oliveira

Tema: “A inteligência Artificial a serviço da educação”.