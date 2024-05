O evento, que acontece no salão social da agremiação a partir das 21h30, promete ser uma noite inesquecível para os fãs do artista

publicado em 10/05/2024

O evento, que acontece no salão social da agremiação a partir das 21h30, promete ser uma noite inesquecível (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Rio Preto recebe nesta sexta-feira (10), uma das vozes mais marcantes da música brasileira: Fábio Júnior. O cantor desembarca na cidade como atração principal do baile em comemoração ao Dia das Mães, promovido pelo clube Monte Líbano. O evento, que acontece no salão social da agremiação a partir das 21h30, promete ser uma noite inesquecível para os fãs do artista.

O show, intitulado "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos", promete relembrar grandes sucessos da carreira do cantor, que é conhecido por suas músicas românticas e envolventes. Dividido em quatro blocos, o espetáculo conta com trechos de apresentações anteriores, registros biográficos e imagens de acervo, discos de platina e cenas de novelas em que Fábio Júnior participou.

Além disso, o público terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da intimidade do artista, em um bloco especialmente dedicado a revelar detalhes da vida pessoal e profissional do cantor. O show se encerra com uma seleção de sucessos que marcaram a trajetória de Fábio Júnior na música brasileira.