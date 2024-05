O veículo doado pelo Ville Hotel Gramadão, por meio do empresário Valmir Dornelas, rendeu mais de R$ 613 mil para as entidades

publicado em 16/05/2024

A emoção tomou conta da entrega do carro a vencedora Neli Rodrigues da Silva no Lar Celina (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A entrega do carro da campanha "Ação Entre Amigos 2024", do Fundo Social de Solidariedade, foi tomada pela emoção. O veículo doado pelo Ville Hotel Gramadão, por meio do empresário Valmir Dornelas, rendeu mais de R$ 613 mil para todas as entidades assistenciais do município, conforme o balanço divulgado no evento.

A cerimônia ocorreu na tarde desta quarta-feira (15), no Lar Beneficente Celina, entidade em que a vencedora Neli Rodrigues da Silva resolveu comprar o cupom para colaborar. Neli é moradora das adjacências do Lar, no bairro Pozzobon, e também é voluntária da casa.

"É esse o intuito, sempre o de ajudar. Nós somos colaboradores aqui da casa [Lar Celina] e peguei um cupom para ajudar, comprei 10 ingressos e um desses era o premiado. Como era Dia das Mães presenteei minha mãe e minhas irmãs com o ingressinho, mas a sorte era minha. Graças a Deus”, disse ela em entrevista ao A Cidade.

Neli revelou que não esperava ganhar e que a princípio quando ligaram para ela, acreditou se tratar de uma ligação enganosa.

“Quando o senhor Jorge Seba me ligou eu achei que era fake, ai ele falou que não era fake e ai caiu a ficha. Mas ainda não acredito. Olha eu ainda não pensei o que fazer com o carro, mas é sempre bem-vindo. Se eu for ficar ou vender, é uma coisa que é bem vinda”, completou a ganhadora do carro.

A emoção esteve presente desde o início até o fim do evento e a presidente do Lar Celina, Cristina Gratão Fonseca, discursou e agradeceu todo o apoio que o setor público junto com o privado tem construído para apoiar as entidades votuporanguenses.

“A nossa primeira-dama é uma mãe para as nossas entidades. Quando a gente precisa de algo é lá que a gente bate e ela sempre nos atende. A demanda é grande e os recursos nem sempre são suficientes, mas campanhas como essas fazem a diferença. O Valmir Dornelas se difere de muitos empresários que constroem apenas oásis próprios, mas sempre busca ajudar o próximo, com esse coração generoso. Hoje ele está aqui em público, mas no anonimato também ele sempre nos ajuda e nunca quis aparecer por isso", disse emocionada a presidente do Lar Celina, Cristina Gratão Fonseca.