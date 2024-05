Reunidas logo pela manhã no quiosque da Cidade Universitária, as funcionárias desfrutaram de um delicioso café e prestigiaram apresentações de teatro e música

publicado em 14/05/2024

Mulheres foram recepcionadas com café da manhã e prestigiaram apresentação teatral e musical, na Cidade Universitária (Foto: Unifev)

A FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) promoveu, na última sexta-feira (10), homenagens para suas colaboradoras em referência ao Dia das Mães, data comemorada no domingo. Reunidas logo pela manhã no quiosque da Cidade Universitária, as funcionárias desfrutaram de um delicioso café e prestigiaram apresentações de teatro e música.

A diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, enalteceu a importância de valorizarmos nossas mães e prestigiá-las todos os dias. “Dia das mães é todo dia. É acolhedor termos a presença de tantas mulheres e mamães potentes dentro da nossa escola. Parabéns a todas nós”, disse.

“É muito gratificante reuní-las mais uma vez para homenageá-las. Essa integração demonstra o quanto vocês são importantes para a Unifev”, disse o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.