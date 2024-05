Envolvimento da comunidade superou as expectativas e veículos cedidos para Facchini terão que fazer duas viagens com donativos

publicado em 14/05/2024

Quadra do antigo Ginásio Nabuco ainda está cheia de donativos e deve receber mais até nesta quarta-feira, quando sairão mais duas carretas (Foto: A Cidade)

Ação

Franclin Duarte

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga mobilizou uma verdadeira força-tarefa na manhã desta segunda-feira (13), para encaminhar as doações que recebeu ao longo dos últimos dias para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Duas carretas cedidas pela Facchini foram lotadas de donativos e outras duas terão que ser encaminhadas, já que a ação solidária superou todas as expectativas.

A operação começou logo cedo, por volta das 5h30. Servidores da Prefeitura, voluntários, atiradores do Tiro de Guerra e funcionários da Facchini se uniram para “montar a carga”, primeiro com os itens mais essenciais solicitados pelo Fundo Social de Porto Alegre (RS), que são cobertores, colchões, alimentos e água potável.

Em entrevista ao A Cidade, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Votuporanga, Rose Seba, agradeceu a todos os envolvidos na força-tarefa de ontem e também a todos que fizeram suas doações.

“Votuporanga, como sempre, se mostrou uma cidade solidária. Hoje está saindo duas carretas e elas vão e voltam e depois vão mais duas caretas. Entramos em contato com o Fundo Social de Porto Alegre e eles nos passaram o que mais estão precisando no momento, então organizamos tudo que é prioridade, como alimentos, kits de higiene pessoal, de limpeza cobertores e colchões”, disse a primeira-dama.

O comboio, acompanhado de viaturas da Defesa Civil de Votuporanga, saiu da cidade no final da manhã de ontem com destino ao Aeroporto de Guarulhos, onde a FAB (Força Aérea Brasileira) irá receber as doações e destina-las ao Rio Grande do Sul, por meio de uma parceria com o Tiro de Guerra.

Como foi necessário dividir as viagens por questões de logística, a campanha foi estendida até amanhã. Quem ainda não doou e quiser colaborar com a causa, portanto, terá mais um dia para levar sua contribuição aos postos de coleta que são: escolas municipais, unidades de saúde, unidades do CRAS, Fundo Social, Escola de Artes, Parque da Cultura, Câmara de Vereadores, Assary Clube de Campo, Votuporanga Clube, Associação Comercial, Auto Posto Só Nata, Supermercado Porecatu, Proença, Muffato, Unifev e Tiro de Guerra.

Ainda amanhã, pela manhã, todas as doações serão recolhidas e as carretas novamente serão preenchidas para uma nova viagem rumo ao aeroporto de Guarulhos.

“A principal necessidade deles no momento é por água, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, cobertores e colchões. É um sofrimento muito grande o que eles estão vivendo lá, a ponto de muitos não terem nem água para beber. Estamos mandando agora essas doações, mas pode ter certeza que daqui não estão saindo apenas os caminhões, mas também o nosso amor e a nossa oração junto”, concluiu Rose Seba.