Com essa conquista, o funcionalismo municipal ganhou agilidade nos processos de concessão de benefícios e aposentadorias, garantindo mais segurança e tranquilidade para o futuro

publicado em 02/04/2024

Ao longo desses 12 anos, o Votuprev se tornou referência entre os institutos de previdência do Estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

No dia 1º de abril de 2012, os servidores públicos municipais de Votuporanga conquistaram um marco importante em suas vidas profissionais: o regime próprio de previdência, o Votuprev (Instituto de Previdência do Município). Com essa conquista, o funcionalismo municipal ganhou agilidade nos processos de concessão de benefícios e aposentadorias, garantindo mais segurança e tranquilidade para o futuro.

Ao longo desses 12 anos, o Votuprev se tornou referência entre os institutos de previdência do Estado de São Paulo, com mais de 2,5 mil segurados e um patrimônio que ultrapassa os R$ 350 milhões. O diretor presidente, Adauto Mariola, destaca que mais de 300 benefícios foram concedidos nesse período, e o Instituto arrecada cerca de R$ 4 milhões por mês.

Uma das vantagens do Votuprev é a agilidade nos processos de aposentadoria. Enquanto no sistema nacional o agendamento do primeiro atendimento pode demorar até 60 dias, no Votuprev a concessão das aposentadorias é feita em até 30 dias, de forma totalmente digital.