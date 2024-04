Parlamentares terão que votar novamente o aumento de seus salários, só que sem o dispositivo que previa reajustes anuais

publicado em 04/04/2024

Após notificação do TCE, Câmara terá que revogar aumento escalonado que foi concedido a vereadores a partir de 2025 (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga terá que revogar o aumento escalonado no salário dos vereadores que foi aprovado no ano passado. A medida será necessária após o TCE (Tribunal de Contas do Estado) notificar o Legislativo sobre irregularidades na iniciativa que poderiam provocar a reprovação das contas, caso não sejam corrigidas.

Para entender, em dezembro de 2023 a Câmara aprovou, com apenas quatro votos contrários, um aumento de quase 40% no salário dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Com a aprovação, o subsídio dos vereadores vai dos atuais R$ 5 mil para R$ 7 mil e do prefeito irá saltar dos pouco mais de R$ 18 mil para R$ 25 mil, a partir de 2025.

A proposta foi aprovada em uma sessão movimentada, onde outros 14 projetos também foram votados. A iniciativa, que partiu da Mesa Diretora da Casa de Leis, trouxe como justificativa a falta de reajuste nos últimos anos e que os valores propostos visam atender e recuperar os índices inflacionários perdidos nas legislaturas anteriores.

Até aí, conforme o TCE, tudo bem. O problema é que o mesmo projeto previa um reajuste “automático” para os anos de 2026, 2027 e 2028 de forma que, até o fim da próxima legislatura, os vereadores chegariam a receber R$ 7.770,00. A regra da legislatura, no entanto, de acordo com o Tribunal de Contas, veda, de forma absoluta, a fixação de valores distintos para cada ano da legislatura.

“A regra da legislatura veda que os subsídios dos vereadores, que devem ser previamente fixados na legislatura anterior sejam fixados de modo escalonado, dado que tal prática configuraria verdadeiro reajuste. Tal restrição se circunscreve à esfera municipal, por expressa previsão constitucional”, disse o conselheiro do TCE, Robson Marinho.

Novo projeto