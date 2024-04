O Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes” fica no bairro Parque Residencial Colinas

O Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes” fica no bairro Parque Residencial Colinas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio da Procuradoria do Município – Corregedoria Geral, abriu uma Comissão de Sindicância para investigar possíveis condutas inadequadas de servidores do Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”, localizado no Parque Residencial Colinas.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do Município, Danna Santos de Oliveira Cezar Morial Pignatari, procuradora do município – corregedora geral, resolveu abrir a sindicância considerando o relatório e documentos encaminhados pela Secretaria Municipal da Assistência Social.

O relatório solicita análise e providências necessárias quanto as condutas funcionais de servidores lotados no Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”. O texto da sindicância diz que é necessária a apuração de possível cometimento de falta funcional por parte dos trabalhadores.

A Procuradoria do Município – Corregedoria Geral designou dois membros para o Processo de Sindicância, sob a presidência da procuradora Danna. O processo deverá estar concluído no prazo de 30 dias, prorrogáveis por idêntico período, caso exista necessidade.

Ao jornal A Cidade, a Procuradoria Geral do Município, por meio da Corregedoria Geral, informou que os detalhes das investigações devem ser preservados, bem como o direito dos envolvidos ao contraditório e ampla defesa. “Todos os processos de sindicância podem resultar desde o arquivamento, até advertência e suspensão”, explicou.

O Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes” foi inaugurado em 2012. Já em 2019 a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Assistência Social, entregou a ampliação do local. Entre as melhorias, foram construídas salas de atividades coletivas e de multiuso, almoxarifado, sanitários, dormitório amplo, lavanderia e depósito de materiais de limpeza. O valor total do investimento foi de R$ 362.454,82.