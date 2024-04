A iniciativa tem como objetivo adquirir alimentos produzidos pelos produtores da cidade e região proporcionando renda ao campo ao mesmo tempo em que tem também tem caráter social, pois os produtos são repassados para entidades socioassistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade

publicado em 11/04/2024

Autoridades municipais e representantes das entidades assistenciais acompanharam a entrega de três toneladas de alimentos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga retomou nesta semana o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) da agricultura familiar no município. A iniciativa tem como objetivo adquirir alimentos produzidos pelos produtores da cidade e região proporcionando renda ao campo ao mesmo tempo em que tem também tem caráter social, pois os produtos são repassados para entidades socioassistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta semana, o prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza; e da secretária de Direitos Humanos, Karolline Bianconi, participou da primeira entrega que foi composta por cerca de três toneladas de alimentos. O ato ocorreu no Banco de Alimentos, onde foram repassados mandioca, limão, pepino, abobrinha e laranja.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Social e Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), em parceria com estados e municípios. Em Votuporanga, quem coordena essa aquisição e repasse de alimentos é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O secretário titular da pasta, Rodrigo Beleza, explicou que o governo adquire alimentos produzidos pela agricultura familiar, com a proposta de garantir renda mínima aos produtores.

“O objetivo é incentivar a produção local através da compra dos produtos e destinar os alimentos para atender as pessoas em vulnerabilidade social, no caso, as que estão sendo assistidas pelas entidades socioassistenciais”, afirmou. O secretário ainda aproveitou para agradecer ao Supermercados Porecatu, pois também colabora com doação de alimentos para as entidades.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, comentou sobre o projeto que ajudará, durante o decorrer deste ano, os assistidos das entidades socioassistenciais. “Através destes alimentos, vamos ajudar aos que mais precisam”, completou.

Já o prefeito Jorge Seba destacou que a retomada do programa estava prevista em seu plano de governo e que por meio da iniciativa os alimentos irão chegar aos que mais precisam.