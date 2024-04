Com inscrições abertas até o próximo dia 12 de abril, o curso é destinado ao público em geral, com idade entre 16 e 60 anos

publicado em 02/04/2024

Fernanda Cipriano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, em parceria com o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), está oferecendo um curso gratuito de Extensão de Informática Básica. Com inscrições abertas até o próximo dia 12 de abril, o curso é destinado ao público em geral, com idade entre 16 e 60 anos.

O curso abordará temas como formatação de texto no Word, criação de tabelas e gráficos no Excel, entre outros conteúdos essenciais para o uso básico de informática. Serão disponibilizadas 20 vagas, e os interessados devem se inscrever através do link https://vtp.ifsp.edu.br/index.php/fic/3647-curso-extensao-info-bas-2024.html. Após preencher o formulário online, é necessário imprimir, assinar e entregar junto com a documentação exigida pelo edital.

A entrega dos documentos deve ser feita na unidade do IFSP, localizada na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014 (Pozzobon), durante a semana, de segunda a quinta-feira das 8h às 20h e sexta-feira das 7h às 19h. O curso terá carga horária total de 40 horas e será realizado entre 15 de abril e 3 de junho, no Campus Votuporanga do IFSP, sempre às segundas e terças-feiras, das 14h às 17h.