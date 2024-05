Justiça Eleitoral consolidou os dados após o fim do prazo de filiações partidárias para quem quiser concorrer nas eleições deste ano

publicado em 17/05/2024

O DC, presidido por Natalia Bifaroni, e o PP, de Valmir Dornelas, foram os partidos mais beneficiados com a janela partidária (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) consolidou as estatísticas mensais de filiados a partidos políticos em Votuporanga, após o fim do prazo para troca de legendas (para quem tem mandato) e filiação partidária, de quem quiser disputar as eleições de outubro deste ano. Os dados mostram que as duas siglas mais beneficiados com a “janela” foram do DC (Democracia Cristã) e o PP (Partido Progressistas), que ganharam respectivamente 31 e 21 filiados no mês de abril.

O DC é presidido no município pela advogada Natalia Gabriela Bifaroni Sant’Anna e já anunciou a pré-candidatura do também advogado e ex-vereador Hery Kattwinkel a prefeito. De acordo com os dados da Justiça Eleitoral, em março o Democracia Cristã contava com 44 pessoas em suas fileiras no mês de março. Após a janela de abril, consolidada oficialmente no mês de maio, este número saltou para 75, ou seja, 31 pretensos candidatos assinaram a ficha de filiação à legenda.

“Recebo com muita alegria a notícia de que o nosso partido é um dos que mais cresceram na cidade, porque ele vem de encontro com os nossos anseios de mudança. Muito se fala da política no nível nacional, mas a gente esquece e muitas vezes e fecha os olhos para o que acontece aqui na nossa cidade. Esse é um dos nossos anseios, poder representar, fazer uma base aqui na Câmara Municipal para promover essas mudanças ”, disse Natalia.

Já o PP é comandado pelo empresário Valmir Dornelas e faz parte da base aliada do prefeito Jorge Seba (PSD). A sigla saltou de 212 para 233 filiados na janela, trazendo para suas fileiras, inclusive, quatro dos autuais vereadores Sueli Friósi, que estava no Avante, Serginho da Farmácia, ex-PSDB, Professor Djalma e Jezebel Silva, que abandonaram o barco do Podemos.

“Isso é fruto de um trabalho que estamos fazendo em parceria com o deputado Fausto Pinato, que tem ajudado muito a cidade, já destinou vários recursos. Esse crescimento também se deve a possível vinda do deputado Carlão Pignatari também para o partido e isso está trazendo muita gente para o PP, ou seja, é uma somatória de fatores e toda hora tem gente querendo se filiar com a gente. O PP vai assumir um papel de protagonismo, vamos ter de três a quatro cadeiras na Câmara e vamos crescer ainda mais ”, destacou Valmir Dornelas.

Mais partidos

DC e PP, porém, não foram os únicos que cresceram com a janela. O União Brasil, presidido pelo Dimas da Converd, ganhou 20 novos filiados, o Mobiliza – dirigido por Felipe Derossi - engajou mais 15 pessoas em suas fileiras e o Republicanos, de Fábio Okamoto, atraiu mais 13 possíveis candidatos, dentre eles o atual vereador Chandelly Protetor (ex-Podemos) e o ex-vereador Carlim Despachante (ex-PSDB).

Encolheram

Por falar no PSDB, o ninho tucano, que tem como presidente Heberson Leal Ferreira, o Carioca, foi o que mais encolheu durante a janela partidária. Só entre março e abril, 21 votuporanguenses deixaram a sigla para se filiarem a outros partidos. É o caso do vereador Osmair Ferrari, que migrou para PL, e de Emerson Pereira, que foi para o PSD.