O encontro acontece das 8h às 14h, na unidade da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, em Votuporanga

publicado em 11/04/2024

Os produtores utilizam a silagem principalmente na época das secas, quando a produtividade e disponibilidade das pastagens são diminuídas (Foto: Governo do Estado)

O Laboratório Regional de Pesquisa em Parasitologia Animal de Votuporanga do Instituto Biológico, juntamente com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do Instituto Agronômico, ambos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, realizam, no dia 26 de abril, o evento “Conversando sobre Silagem no Noroeste Paulista”. O encontro acontece das 8h às 14h, na unidade da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, em Votuporanga.

De acordo com a pesquisadora do IB Giane Serafim da Silva, que coordena o evento, a ideia do treinamento surgiu para preencher uma lacuna na área.

“Em observações realizadas no campo e conversas com produtores rurais e profissionais que atuam em assistência técnica, observamos a necessidade de oferecer orientações mais específicas e oportunidade de discussão relacionadas ao assunto”, comenta. Ao lado de Giane, estão na coordenação os pesquisadores Rogério Soares de Freitas, do IAC, e Solidete de Fátima Paziani, da Apta Regional de Pindorama.

Conforme conta a especialista do IB, os produtores da região noroeste utilizam a silagem principalmente na época das secas, quando a produtividade e disponibilidade das pastagens são diminuídas. “A silagem é uma forma eficaz de armazenar o alimento, uma vez que o processo permite manter suas características nutricionais, podendo ser fornecida durante o ano todo, o que pode assegurar a produtividade do rebanho e o planejamento zootécnico e econômico da propriedade”, afirma.

Giane relata que, para levantar as principais dúvidas e dificuldades relativas ao tema, a coordenação do evento elaborou um questionário que foi aplicado a mais de 40 produtores da região, com o apoio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati/SAA). “Com base nesse levantamento, os palestrantes direcionarão suas abordagens”, conclui.

Programação

- Qualidade da Silagem x Produtividade do Rebanho x Ganho do Produtor

Prof. Dr. João Ricardo Alves Pereira (Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR)

- Resultados de Avaliação de Cultivares de Milho-Programa Milho/Apta Regional-IAC-ESALQ-G12

Dra. Solidete de Fátima Paziani (Apta Regional de Pindorama)

- Estratégias para o Controle do Enfezamento do Milho