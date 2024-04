Na cidade, o hospital é o único que atende pacientes da Pediatria por meio do Sistema Único de Saúde

publicado em 03/04/2024

Os membros da Mancha Alvi Verde levaram ovos de chocolate para as crianças internadas (Foto: Divulgação Santa Casa)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

No último sábado (30/3), a Torcida Mancha Alvi Verde visitou as crianças da Pediatria da Santa Casa de Votuporanga. Em um clima especial de Páscoa, os torcedores entregaram ovos de chocolate para os pequenos internados no hospital. De quarto em quarto, o sentimento que tomou conta da ala foi a felicidade e amor ao próximo.

"Páscoa é amor, felicidade e compaixão pelo próximo", ressaltou a diretora social do grupo, Amanda de Andrade. Com essa convicção em mente, os membros da Mancha Alvi Verde embarcaram em uma missão: levar um pouco de alegria e conforto para os pequenos.

Desde o primeiro quarto visitado, foi evidente o brilho nos olhos e os sorrisos que se abriram nos rostos dos pequenos pacientes ao receberem a visita inesperada da torcida. Para muitos, aquele momento representou uma pausa na rotina hospitalar, uma oportunidade de se desconectar das preocupações e se permitir vivenciar a magia da Páscoa. “A emoção de chorar e acolher a mãe de uma delas naquele momento foi gratificante. Sentir acolhida em um dia de Páscoa, com a filha internada. Foi maravilhoso para nós, enriqueceu nossa alma. Pois, se percebe que temos muito mais do que pensamos e nunca será só futebol”, destacou Amanda.

Essa foi a primeira iniciativa da Mancha Alvi Verde na Instituição, com a promessa de que outras virão. “Em nome de toda a diretoria Carlos, Fabiana, Ricardo, Valéria, Marisa, Alef, Alany, Lessani, Vitor, Isa, Dyego e Rony, agradecemos a todos nossos associados e patrocinadores que nos ajudaram para realizar mais uma ação tão linda e importante como essa”, complementou.

Para a enfermeira responsável pela Pediatria, Gessimária Ramos, visitas especiais transformam o Hospital e impactam positivamente no tratamento. “A torcida Mancha Alvi Verde prova que o verdadeiro espírito da Páscoa reside na capacidade de compartilhar alegria, esperança e amor com aqueles que mais necessitam”, destacou.