publicado em 03/04/2024

A iniciativa tem como objetivo levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o TEA (Foto: Agência Senado)

Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado ontem, o Centro de Convivência do Idoso do Vila Paes sediará, neste sábado (6), a partir das 8h, o evento “Valorize as Capacidades & Respeite os Limites”. A iniciativa tem como objetivo levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista.

O encontro será promovido pelo GETEA (Grupo de Estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista), grupo TEApoio, e contará com apoio da Prefeitura de Votuporanga, familiares de crianças com TEA (Transtorne do Espectro Autista) e profissionais da área.

O prefeito Jorge Seba reforça a importância de debater o tema para garantir a qualidade de vida das pessoas. “Em Votuporanga já realizamos alguns avanços no quesito inclusão, como por exemplo, o projeto de Natação para crianças e adolescentes com TEA. Democratizamos políticas públicas, como a carteirinha PcD, garantindo acesso rápido aos direitos legais. Nas escolas municipais, oferecemos atendimento individualizado para crianças que precisam de acompanhamento pedagógico e não podemos deixar de destacar também a implantação do CAPS i, um espaço multidisciplinar pioneiro na região, atendendo crianças com autismo e outros transtornos, impactando positivamente a vida de muitas famílias. Isso nos mostra que estamos no caminho para continuar promovendo inclusão e uma melhor qualidade de vida para nossa população”.

O evento

O evento tem como objetivo levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal, entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com o mundo.

Na programação constam várias atrações para as crianças como pula-pula, escorregador, algodão doce e pipoca e também profissionais capacitados para trabalhar com informações, além de sorteios de brindes para os participantes do evento. Será oferecido também um café da manhã especial visando interação entre os amigos que lutam por esta causa.

Cronograma:

8h: Apresentação da Banda da Apae

8h45: Café da Manhã

9h às 9h40: Workshop 1 – “Habilidades do Brincar”, com a Profª Esp. Fernanda Blanco

10h às 10h40: Workshop 2 – “Seletividade Alimentar”, com a nutricionista Helen Julie

11h às 11h40: Palestra com a Drª Mariana Dionísio

12h: Encerramento

2 de abril