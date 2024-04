Conhecida como “ave fantasma”, “rasga mortalha”, “mãe da lua”, “emenda-toco”, entre outros nomes, o pássaro é raro de ser visto, principalmente durante o dia

publicado em 11/04/2024

Em algumas tradições folclóricas, o urutau é visto como uma criatura mágica capaz de se transformar (Foto: Instagram/Master Papelaria)

Daniel Marques

Um urutau foi flagrado no Centro de Votuporanga na manhã desta quarta-feira (10), mais precisamente na rua Mato Grosso, em frente à Master Papelaria. Conhecida como “ave fantasma”, “rasga mortalha”, “mãe da lua”, “emenda-toco”, entre outros nomes, o pássaro é raro de ser visto, principalmente durante o dia.

“Uma das aves mais raras no planeta está podendo ser avistada no Centro de Votuporanga, em frente à Master Papelaria. O urutau é encontrado da região da Costa Rica à Bolívia e em todo o Brasil, bem como na Argentina e no Uruguai. Os urutaus são um grupo de aves noturnas restritas aos Neotrópicos da América do Sul, que pertencem ao gênero Nyctibius, da família Nyctibiidae e ordem Nyctibiiformes”, postou o perfil da Master Papelaria nas redes sociais. O pássaro pousou em uma placa de trânsito. O urutau não está em extinção, no entanto é bastante difícil de avistá-lo.

O urutau é envolto em lendas e mistérios que ecoam através das florestas e selvas da América do Sul. Sua figura evoca uma aura de mistério e fascínio, alimentando a imaginação de várias culturas indígenas e povos locais ao longo dos tempos.

Para muitos povos indígenas da região amazônica, o urutau é visto como um guardião das noites. Sua presença é considerada um sinal de que a noite está próxima, trazendo consigo uma atmosfera de tranquilidade e mistério. Acredita-se que seu canto suave e melancólico anuncia o início da noite, enquanto sua presença silenciosa nas árvores traz uma sensação de proteção para a fauna noturna da floresta.

Algumas tribos amazônicas acreditam que o urutau é um protetor dos espíritos dos ancestrais. Sua ligação com a noite e sua habilidade de se camuflar nas sombras são vistas como uma forma de os espíritos se movimentarem livremente sem serem perturbados. Diz-se que, quando um urutau é avistado, é um sinal de que os espíritos estão próximos, observando e protegendo os vivos.

Em algumas regiões, a presença do urutau é associada a presságios sombrios, como a morte iminente. Seu canto noturno e sua aparência fantasmagórica muitas vezes são interpretados como um aviso de que algo ruim está por vir. Essa crença pode ter origens ancestrais ligadas à observação de padrões naturais e à associação de certos eventos com a presença de determinadas criaturas.

Em algumas tradições folclóricas, o urutau é visto como uma criatura mágica capaz de se transformar. Diz-se que ele pode mudar de forma, assumindo a aparência de outras criaturas da floresta ou até mesmo de seres humanos. Essa capacidade de metamorfose é frequentemente associada a histórias de mistério e intriga, onde o urutau desempenha o papel de um ser enigmático que desafia a compreensão humana.

Para muitas culturas indígenas, o urutau é visto como um guia espiritual que pode transmitir mensagens do mundo espiritual para o mundo dos vivos. Seu canto é considerado uma forma de comunicação com os espíritos e muitas vezes é interpretado por xamãs e líderes espirituais em busca de orientação e sabedoria.