A Administração Municipal contratou uma empresa para a aplicação de novas provas, tanto para cargos efetivos como para processos seletivos

publicado em 28/03/2024

Quem não conseguiu passar nos últimos concursos abertos pela Prefeitura de Votuporanga terá novas chances ainda neste ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Quem não conseguiu passar nos últimos concursos abertos pela Prefeitura de Votuporanga terá novas chances ainda neste ano. A Administração Municipal contratou uma empresa para a aplicação de novas provas, tanto para cargos efetivos como para processos seletivos.

Entre 2021 e 2024, a Prefeitura já lançou nove editais de concursos públicos, dos quais mais de 300 aprovados foram convocados e cerca de 200 deles já tomaram posse de seus cargos em diversas secretarias. Mesmo assim, a demanda por funcionários segue grande, principalmente no setor de educação.

De olho nessa realidade, foi contratada o Idepac (Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária) para organização, divulgação e aplicação de provas de novos concursos e também processos seletivos. Nestes certames serão oferecidas pelo menos 151 vagas efetivas e outras 56 temporárias (celetistas).

Na área da educação, por exemplo, as oportunidades efetivas são para o cargo de Diretor de Escola, onde estão previstas 20 vagas com salários de R$ 6,4 mil; vice-diretor com duas vagas e vencimentos da ordem de R$ 6,1 mil; e Coordenador Pedagógico, com 12 vagas salário de R$ 5,8 mil; além de PEB II com quatro vagas e vencimentos base de R$ 3,9 mil. Para todos esses cargos já foram realizados concursos, mas não houve aprovados suficientes para as vagas disponíveis.

Na educação também será aberto um processo seletivo para a contratação de 45 professores de educação infantil PEB I (salário de R$ 3,8 mil); PEB II (2 vagas e salário de R$ 3,9 mil); e Técnico em Educação X (nove vagas de nível médio e salário de R$ 2 mil). Todos os vencimentos citados ainda estão sujeitos a acréscimos, diante do reajusta anual aprovado recentemente pela Câmara Municipal.

Serão realizados concursos também para diversos cargos operacionais que vão desde auxiliar de serviços gerais masculino e feminino a borracheiro, marceneiro, eletricista e motorista de veículos leves e pesados. Nesses casos os salários variam entre R$ 1,5 e R$ 2 mil.

Estão previstas vagas ainda para Agente Comunitário de Saúde, com salário de R$ 2,6 mil, e diversas outras oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior, como Assistente Social, Psicólogo, Contador, técnico de enfermagem, tradutor de libras, entre outros.