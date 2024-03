administração municipal enfatizou que toda essa narrativa é uma completa fabricação e não tem qualquer ligação com a realidade

publicado em 20/03/2024

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Cardoso desmentiu veementemente, nesta sexta-feira (18), a notícia circulando sobre um suposto encontro de uma cobra jiboia na trilha ecológica da Prainha de Cardoso, SP. A administração municipal enfatizou que toda essa narrativa é uma completa fabricação e não tem qualquer ligação com a realidade.

O comunicado da prefeitura expressou indignação com a disseminação da mentira, destacando que essa ação foi criada com o claro intuito de prejudicar o turismo local e denegrir a imagem do município. A administração também criticou a imprensa local por não ter checado a veracidade ou a autenticidade da imagem utilizada na notícia falsa.

A foto utilizada na publicação, que supostamente acompanhava a história, foi retirada da internet e não tem relação alguma com o ocorrido. Mais alarmante ainda é o fato de que, se houvesse algum encontro de serpentes na área, a identificação da espécie foi feita de forma completamente equivocada. A foto utilizada na fake news é de uma urutu cruzeiro, não uma jiboia.

A prefeitura ressaltou a importância de todos serem críticos em relação às informações que consomem e compartilham, para combater a disseminação de fake news e preservar a reputação da cidade como um destino turístico acolhedor e genuíno.