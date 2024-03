O evento contou com a presença de diversos prefeitos da região, que aproveitaram a oportunidade para apresentar pedidos ao Deputado Federal Luiz Carlos Motta, que estava presente no encontro

publicado em 15/03/2024

Os pedidos são direcionados à área da saúde e para obras de infraestrutura urbana (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O prefeito de Cosmorama, Bigo, e seu vice-prefeito, Juninho Silveira, participaram do encontro regional dos Municípios que integram o Cindesp (Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento Do Estado De São Paulo), realizado na cidade de São José do Rio Preto.

O evento contou com a presença de diversos prefeitos da região, que aproveitaram a oportunidade para apresentar pedidos ao Deputado Federal Luiz Carlos Motta, que estava presente no encontro.