publicado em 28/03/2024

Fernanda Cipriano

Um ex-aluno de Medicina da Unifev entrou para cursar a sua residência no maior hospital psiquiátrico da América Latina. Diego Zubieta Zandoná se formou em junho de 2023 pela 6ª turma do curso e agora para a segunda etapa de sua carreira no Instituto Bairral, renomada instituição no tratamento de saúde mental.

O Instituto Bairral, fica localizado em Itapira e é o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Para ingressar no programa de Residência Médica, Diego foi aprovado em um concorrido concurso realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, que oferece apenas 14 vagas anuais.

Em entrevista, Diego expressou sua gratidão à Unifev por possibilitar a realização de seu sonho de cursar Medicina, ao oferecer vagas do curso pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), do Governo Federal.

Já o Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, coordenador do curso de Medicina da Unifev, destacou o orgulho da instituição pelo sucesso profissional de seus ex-alunos. "Formar profissionais especializados, capazes de oferecer serviços relevantes à sociedade, é nossa missão. Ver o crescimento individual de cada um enriquece o nome da faculdade e nos enche de honra", ressaltou.

Diego elogiou a qualidade do ensino da Unifev, e afirmou que as ferramentas aprendidas durante a graduação foram fundamentais para seu crescimento e sucesso profissional. Como conselho aos atuais estudantes de Medicina, o egresso incentivou os acadêmicos a irem além da teoria e buscarem o desenvolvimento pessoal e profissional durante a graduação, construindo-se como médicos completos.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou que o ensino oferecido pela instituição prepara os universitários para suas carreiras, visando formar futuros médicos que se destaquem em suas especialidades.

