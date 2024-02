De acordo com o vereador Valdecir Lio (MDB), se a pessoa em situação de rua quiser trabalhar, em Votuporanga há oportunidade

publicado em 08/02/2024

Na visão do vereador Valdecir Lio (MDB), é necessária uma atitude urgente (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Na visão de um vereador da cidade, Votuporanga é o lugar ideal para as pessoas em situação de rua, uma vez que elas ganham vários benefícios, como refeições, por exemplo.

De acordo com o vereador Valdecir Lio (MDB), se a pessoa em situação de rua quiser trabalhar, em Votuporanga há oportunidade. “Tem um projeto aí que tá colhendo esse povo, mas uma grande parte na verdade não quer trabalhar, então, se entra no projeto, fica dois ou três dias e sai, e continuam por aí”, observou.

Na visão do parlamentar, Votuporanga é uma cidade muito acolhedora nesse sentido: “tem marmita, tem café da manhã, eles conseguem de tudo, então aqui é o local ideal para eles”.

Para o legislador, é necessária uma atitude urgente, caso contrário a população de rua só vai aumentar. “Não é que não tem que acolher, mas se tem trabalho, se tem um projeto que acolhe, por que não vão trabalhar? A gente trabalha, todo mundo trabalha para ganhar o pão. Aí fica é fácil ficar na praça pedindo e ganhando, ganhando marmita, ganhando o café da manhã, ganhando tudo, então não trabalha mesmo”, falou.