Alunos precisam ter acima de 14 anos e a renda familiar deve ser de até dois salários mínimos por família

publicado em 06/02/2024

A gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godoi, esteve na Cidade FM para oferecer as oportunidades de cursos gratuitos (Foto: A Cidade)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

O Senac de Votuporanga, por meio do Programa Senac de Gratuidade, fechou parceria com as prefeituras de Votuporanga Floreal, Meridiano e Américo de Campos. As inscrições para cursos profissionalizantes e cursos livres com bolsas 100% gratuitas, são mais de 250 vagas entre Tecnologia da Informação, Beleza e Moda, Comunicação, entre outros.

A Gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godoi, em conversa com a equipe do A Cidade reforçou que a programação dos cursos fornecidos é pensando exclusivamente na alta procura do mercado de trabalho, tem por objetivo qualificar o profissional para atender a expectativa do contratante de maneira habilidosa, e com um certificado que vale em todo o território nacional.

Dentre todos os cursos ofertados pela instituição, vale pontuar que os interessados no curso de Cuidador de Idoso, é necessária atenção maior ao prazo de matrícula, já que são as últimas vagas e as aulas se iniciam no próximo dia 5 de fevereiro, o aluno precisa ter concluído o ensino fundamental dois e ser maior de 18 anos.

“A educação pode ajudar a melhorar a nossa vida, a educação fez com que eu conseguisse um trabalho que eu gosto. Em Votuporanga, temos o privilégio de ter várias instituições ofertando cursos gratuitos, o Senac tem mais de 75 anos trabalhando com educação profissional, e essa é uma ótima oportunidade, estamos oferecendo cursos profissionalizantes e livres com bolsas gratuitas. ” Finalizou Eliane Godoi.