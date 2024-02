De acordo com a pasta, os convocados devem se apresentar nesta semana para confirmarem a aceitação dos cargos

publicado em 06/02/2024

Secretaria da Educação de Votuporanga reforça o quadro de educadores do município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Para reforçar o quadro de professores da rede municipal de ensino, a Secretaria da Educação de Votuporanga convocou educadores aprovados em um processo seletivo e outros que passaram em concurso público. Os convocados devem se apresentar nesta semana com os documentos solicitados.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município. Primeiro foram convocadas pessoas aprovadas no Processo Seletivo nº 02/2022, que homologado em 6 de junho daquele ano e prorrogado até 5 de junho de 2024. Os convocados devem se apresentar na Secretaria Municipal da Administração, Divisão de Folha de Pagamento, localizada na rua Pará, 3.227, no bairro Patrimônio Novo, para apresentação de documentos, manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida e realização de exame médico admissional.

Os educadores devem comparecer na secretaria quinta-feira (8), às 8h30, sendo que o não comparecimento no prazo citado corresponderá à desistência da vaga. As datas de nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Foram convocadas Tainara Aparecida Sarti, Juliana Alves Tagliavini, Ana das Dores Ghiotto, Beatriz Bernardo da Fonseca, Edna Cristina Rodrigues de Araujo Mantovani, Silvia Maria Andreetto, Miller Ponte Martins, Josemara Zacaro Fontinelli Distasi, Iara Alves de Oliveira Bolotario, Ana Rodrigues Silva Santos, Larissa Correia Pereira, Vilene Maria dos Santos, Natalia Cristina de Almeida Souza Rozetto, Aline da Silva Cavalcante, Angelica Yoshizaki Merenda Batista e Marcia Tamires Zuliani.

Também foram convocadas as candidatas aprovadas no Concurso Público nº 002/2022, homologado em 25 de janeiro de 2023. Elas também devem se apresentar na Secretaria Municipal da Administração, Divisão de Folha de Pagamento, para apresentação de documentos, manifestação quanto a aceitação da vaga e realização de exame admissional hoje, às 8h30, sendo que o não comparecimento no prazo corresponde à desistência da vaga. As datas de nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.