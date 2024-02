Mega estrutura e organização impecável são os principais marcos do evento que começa amanhã, com artistas de renome nacional

publicado em 09/02/2024

Mega estrutura foi preparada para receber os foliões durante os três dias do Play Votu Festival, que começa amanhã (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Com uma estrutura de encher os olhos e um investimento de mais de R$ 4 milhões, o Play Votu Festival começa amanhã e os organizadores prometem um Carnaval digno dos maiores festivais do Brasil. Sob a organização meticulosa de seus responsáveis, o evento tem como marca registrada uma estrutura monumental e uma logística cuidadosamente planejada.

Artistas consagrados nacionalmente, como Lauana Prado, Guilherme & Benuto, Babado Novo, entre outros, estão escalados para abrilhantar o festival, oferecendo aos participantes uma experiência única e memorável.

O jornal A Cidade esteve ontem no espaço para conferir os preparativos do Play Votu. Mais de 1,5 mil pessoas trabalham direta ou indiretamente para garantir que assim que os portões sejam abertos os foliões tenham a melhor experiência possível. São mais de cinco mil metros quadrados com capacidade de receber até 10 mil pessoas por noite.

“Não poderíamos deixar de trazer algo grandioso para Votuporanga, pois nossa população merece. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes, desde uma grade de shows eclética e com artistas estourados. Quem vier no Play Votu deste ano eu tenho certeza que ficará impressionado com tudo que preparamos”, disse Rodrigo Beleza, um dos organizadores.

O palco principal conta com mais de 27 metros e foi dotado com o que há de mais moderno em som e iluminação. Os camarotes (dos patrocinadores e o geral) são espaçosos, confortáveis e climatizados, além de contarem com espaços para descanso, bar personalizado, Buffet (já que além de open bar são open food) e até salão de beleza, para a mulherada dar aquele retoque na maquiagem ou nos cabelos.

A pista, porém, também não deixa a desejar. Os bares foram espalhados pelos quatro cantos da estrutura, para que ninguém perca tempo na hora de pegar sua bebida. As bebidas, aliás, serão outro ponto alto da festa. Um container de câmara fria gigantesco já está ligado desde o início da semana para garantir que ninguém tome uma única cerveja quente.

E não é qualquer cerveja. A bebida oficial da festa é a Amstel, que além de ser puro malte é feita com levedura holandesa. Além disso, tem água, caipirinha e o refrigerante é a Cotuba, que é a queridinha de todo o interior do Estado de São Paulo.

“Estamos falando de um investimento de mais de R$ 4 milhões e gerando mais de 1,3 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, um evento deste porte movimenta a economia local, desde os salões de beleza até as costureiras, lojas de roupa, restaurantes e hotéis. A estimativa é de que o Play Votu injete diretamente mais de R$ 3,5 milhões na economia de Votuporanga”, completou Rodrigo.

Ingresso solidário

O Play Votu Festival fechou uma parceria com a Santa Casa de Votuporanga para a realização do “Ingresso Solidário”. O folião que doar um pacote de arroz de 5kg ou um pacote de fralda geriátrica vai ganhar 50% de desconto no passaporte pista, que dá direito aos três dias de festa open bar no Carnaval de Votuporanga. A compra dos ingressos solidários e as doações para o hospital serão feitas na Loja Oficial do Play Votu Festival. O desconto não vale para convites diários da festa.

Passaportes

Os tradicionais passaportes do Play Votu Festival, que dão direito aos três dias de festa são comercializados a R$ 480 e o Camarote Open Bar e Open Food custa R$ 900. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web, é possível comprar os passaportes permanentes em 10x sem juros no cartão e sem a taxa de conveniência do site. Nos pontos de venda físicos, o folião também pode comprar o passaporte em 10x sem juros no cartão.

Já os convites diários, para a Pista Open Bar custam R$ 250. Já para o Camarote Open Bar e Open Food, os convites diários custam R$ 400. Nesta modalidade, o folião tem direito a um dia de festa.

Pontos de venda