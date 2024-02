O evento deste ano contará com estudos bíblicos, momentos de comunhão e oração, palestras, além de atividades recreativas e de lazer para todas as idades.

publicado em 06/02/2024

Além dos momentos de fé, o acampamento conta com gincanas que aproximam as pessoas umas das outras (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

O Feriado de Carnaval está se aproximando e muitas pessoas fogem da folia, trocam a agitação por calmaria e momentos longe da rotina. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Bairro Jardim Bom Clima em Votuporanga, tradicionalmente organiza um acampamento durante o feriado de Carnaval, evento que acontecerá entre os dias 10 e 13 de fevereiro, na cidade de Cardoso.

Com a expectativa de reunir em média 30 famílias da região, incluindo moradores de Votuporanga, Simonsen, Cardoso, Alvares Florence e Américo de Campos, a igreja prepara o cronograma de atividades com a oportunidade de desconectar-se do mundo e desfrutar de momentos de entrega pessoal e espiritual.

O pastor Luis Henrique Barbosa, responsável pela igreja, ressalta a importância desse retiro: “Muitas pessoas escolhem pular o carnaval, nós organizamos um retiro para sair do ambiente desta festa. Vamos para a natureza, onde sentimos a presença de Deus através das obras criadas, o que nos proporciona meditar e passar momentos com a família e amigos. Nossa vida é muito cheia, intensa, e são nestes retiros que ocorrem momentos para desacelerar, fugir da agitação, da correria. É a oportunidade de nos reconectarmos com Deus, compartilharmos momentos de fé, alegria e recarregarmos as baterias, voltando descansados e reavivados para continuarmos nosso ano”, disse.

Contrariando a ideia de que retiros espirituais podem ser monótonos, o organizador Edinaldo Pechoto destaca: “Em cada noite, sempre existe um lazer temático, através das brincadeiras, gincanas e confraternizações, tudo no contexto para aproximar a família e amigos. ”, conta Edinaldo.