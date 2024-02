Valéria emprestará seu nome para a Estrada Municipal VTG 377, que fica em Simonsen paralela à Rodovia Euclides da Cunha

publicado em 07/02/2024

Familiares e amigos de Valéria Poltronieri Casarim Lamon acompanharam a sessão que eternizou seu nome em uma estrada municipal (Foto: Assessoria)

Franclin DuarteAinda na sessão desta semana os vereadores aprovaram também uma homenagem à empresária Valéria Poltronieri Casarim Lamon, que faleceu em janeiro de 2022 após uma brava luta contra um câncer, aos 47 anos de idade. Valéria emprestará seu nome para a Estrada Municipal VTG 377, que fica em Simonsen paralela à Rodovia Euclides da Cunha.A homenagem é de autoria do vereador Osmair Ferrari (PSDB) e também foi acompanhada por familiares e amigos. Nascida em São Bernardo do Campo, Valéria se mudou para Votuporanga aos 21 anos de idade, onde começou seu próprio negócio, uma loja da marca “Bad Boy” localizada na Rua Padre Izidoro, e foi lá onde conheceu seu esposo João Constante Lamon, na época bancário.Os dois se casaram em 20 de abril de 1996 e juntos tiveram dois filhos: Giovana Casarim Lamon e João Gabriel Casarim Lamon. Com o passar do tempo, Valéria abriu mão de sua loja e juntamente com João iniciaram no ramo da madeira, começaram com um escritório dentro de casa sendo representantes de madeira, que após muito esforço surgiu a empresa que carregava seu nome “Valéria Poltronieri Casarim Lamon-ME” fornecendo madeiras para diversos Estados do país, empregando várias pessoas e colaborando com a expansão comercial de Votuporanga.“Além de esforçada e trabalhadora Valéria tinha um coração sem igual, solidária, sempre colaborou com várias entidades e com aqueles que necessitavam. Foi uma pessoa extremamente intensa, determinada, cheia de garra, cativante, amiga, carismática, linda e muito amorosa. Sorte de quem a conheceu. Infelizmente partiu cedo, venceu a batalha contra uma doença que não lhe deu chances de continuar sua vida na terra”, disse Osmair Ferrari na justificativa do projeto.A homenagem foi aprovada por unanimidade e familiares e amigos fizeram questão de comparecer para receberem das mãos dos vereadores os documentos da denominação da via.