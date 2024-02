Além do trabalho já desenvolvido casa a casa durante o dia, os agentes decidiram ampliar a estratégia para conseguir abordar ainda mais pessoas e, com isso, melhorar os índices da doença naquela região

publicado em 09/02/2024

Hoje o programa Votu + Limpa estará nos bairros São Cosme, São Lucas e São Damião recolhendo lixo das casas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Uma iniciativa inédita dos agentes de saúde dos bairros São Cosme, São Lucas e São Damião mobilizou moradores dos bairros nesta semana em frente à unidade escolar para reforçar as orientações de combate à Dengue e às demais arboviroses. Além do trabalho já desenvolvido casa a casa durante o dia, os agentes decidiram ampliar a estratégia para conseguir abordar ainda mais pessoas e, com isso, melhorar os índices da doença naquela região.

Hoje o programa Votu + Limpa estará nos bairros São Cosme, São Lucas e São Damião recolhendo todos os materiais que possam acumular água de chuva e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Serão coletados latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, isopor, plásticos, papel/papelão, metais em geral e objetos inservíveis que possam acumular água. Não serão recolhidos galhos de árvores e restos de construção. Todos os itens terão a destinação ambientalmente adequada.

A região será a primeira a receber a edição do programa Votu + Limpa devido ao elevado índice de ADL (Avaliação de Densidade Larvária), que ficou em 6,67, enquanto que o aceitável é até 1.