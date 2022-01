Mais de 340 mil candidatos fizeram as provas, destinadas a quem estava inscrito no teste regular, mas teve a aplicação prejudicada, e às pessoas privadas de liberdade

publicado em 10/01/2022

O segundo dia da avaliação ocorre no próximo domingo (16) (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O tema da redação da reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizada no domingo (09), foi: "Reconhecimento da Contribuição das Mulheres nas Ciências da Saúde no Brasil", informou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em suas redes sociais. Mais de 340 mil candidatos participaram da reaplicação das provas, destinada a quem estava inscrito no teste regular, mas teve a aplicação prejudicada de alguma forma, e às pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). O segundo dia da avaliação ocorre no próximo domingo (16).Nesta edição, participaram também da reaplicação os candidatos inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção da taxa de inscrição e não compareceram às provas daquele ano. Pelas regras do exame, eles perderiam o direito a não pagar a taxa, mas por causa da pandemia, por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), esses candidatos tiveram novo prazo de inscrição no Enem 2021 e a isenção novamente garantida.Assim como no Enem regular, os participantes fazem, em dois domingos seguidos, quatro provas objetivas de 180 questões no total, sendo 45 questões em cada área do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e redação.Além da redação dissertativa-argumentativa, os candidatos respondem 90 questões objetivas: 45 delas dos componentes linguagens, códigos e suas tecnologias, e 45 de ciências humanas e suas tecnologias. No próximo domingo será a vez das provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e ao ProUni (Programa Universidade para Todos). Para tanto, o candidato não pode tirar nota zero na redação. Os participantes do Enem podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior portuguesas que têm convênio com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).