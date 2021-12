Moradores do noroeste paulista também podem renovar o documento pela internet

publicado em 17/12/2021

Os prazos estavam paralisados desde março de 2020 (Foto: Reprodução/Detran)

Com a retomada do calendário de vencimento das CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação), as unidades do Poupatempo no noroeste paulista promovem neste sábado (18) um mutirão para a renovação do documento.O serviço presencial será oferecido a partir das 9h, mediante agendamento prévio, que deve ser feito pela internet.Também é possível fazer a renovação simplificada da CNH pelos canais digitais do Poupatempo, como o site, aplicativo, autoatendimento e plataformas do Detran-SP.Segundo o Poupatempo, a prioridade é atender motoristas que estejam com a CNH para vencer ainda no mês de dezembro e precisam fazer alterações no documento, como a transferência interestadual.O Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) retomou os prazos para a renovação de carteiras de habilitação.Os prazos estavam paralisados desde março de 2020, por causa da pandemia de coronavírus. Um novo cronograma foi divulgado e contempla documentos que venceram entre 1º de março de 2020 a 31 de dezembro de 2022.Segundo o Detran, o novo prazo terá como base o mês de vencimento do documento. CNHs expedidas entre março e abril de 2020 deverão ser renovadas até 30 de dezembro de 2021, exemplifica o departamento.*Com informações do g1.